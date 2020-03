Crónica rosa en cuarentena: El adiós a Lucía Bosé, la acción de Penélope Cruz y Bardem, y la ruptura de Gianmarco y Adara

Y la semana ha terminado con una mala noticia en el terreno amoroso. Gianmarco y Adara han roto. El italiano ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a Italia después de ver unos mensajes en los que su chica tontearía con otro.

“Quiero decir que me voy. Han salido mensajes de Adara que filtreaba con un chico con quien se estaba organizando para quedar y verse con él”, empezaba explicando el exconcursante de Gran Hermano VIP en sus stories de Instagram.

Una decisión muy dura que ha tomado por lo que considera él ‘faltas de respeto’: “Yo he luchado mucho por ella, lo he dejado todo y he estado completamente solo para estar con ella. Descubrir estas cosas me duele mucho porque no me lo merezco después de todo lo que he hecho. Las faltas de respeto en una relación son muy graves”.

Y es que para Gianmarco todo esto se ha convertido en una auténtica pesadilla: “Ahora solo necesito un poco de tiempo y sé que mi familia me necesita, por lo tanto vuelvo a casa donde de verdad me quieren”.