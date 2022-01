Cristina Pedroche abandona las redes sociales tras las duras críticas que está recibiendo

Cristina Pedroche no aguanta más y ha anunciado que abandona las redes sociales, al menos temporalmente, después de las numerosas críticas que está recibiendo tras su éxito en las Campanadas de Nochevieja.

‘’Ahora mismo me apetece estar unos días tranquila. Quizás es por el cúmulo de cansancio, también de insultos y malas palabras...”, ha puesto en un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Aunque no lo parezca, están siendo días difíciles. Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal. Este año quería que fuera el más especial, y os juro que esa noche lo disfruté muchísimo. Creo que se me notaba, que estaba feliz, espléndida, de verdad parecía que había vuelto a nacer. Me sentí más guapa que nunca, con una energía arrolladora, segura de mí misma, orgullosa de lo que estaba pasando y muy feliz (...), Soy consciente del privilegio que es haberme convertido en su musa póstuma y no puedo estar más agradecida tanto a Josie por pensar en mí para tal homenaje, y al Museo de Manuel Piña en Manzanares, por su generosidad”, explica la presentadora.

Y es que Cristina Pedroche no dejó indiferente a nadie esta Nochevieja y con su impactante look en la retransmisión de las Campanadas en Antena 3 se convirtió en la protagonista indiscutible de la noche más especial del año.

Por primera vez la presentadora optó por lucir un diseño ya existente -del desaparecido Manuel Piña- y, superándose a sí misma, nos ha dejado literalmente sin palabras con este homenaje a uno de los referentes de la historia de la moda española, fallecido en 1994.