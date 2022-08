Consejos para salvar las dificultades de encontrar pareja a partir de los 30

Que pasen los años y que no llegue ese hombre o mujer con el que pasar el resto de nuestros días puede provocar angustia y demás sentimientos nada agradables para la persona que lo sufre, algo que se va agravando con el paso de los años.

No hay que tener pareja si no tenemos claro que en el momento en el que nos encontramos que queremos tener pareja. Por mucho que alrededor todos estén emparejados o te digan que haber cuando encuentras a uno o una, debemos pararnos a pensar si es lo que de verdad necesitamos.

No se acaba el mundo por estar solteros, hay que tener claro que hay vida más allá de tener o no tener una pareja. Por eso no hay que entrar en pánico y mantenernos tranquilos, así las situaciones fluirán de una manera más sencilla.