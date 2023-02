Confirmada el nuevo noviazgo de Mario Vargas Llosa con su exmujer

Sin duda, uno de los días más emocionantes en la vida de Mario Vargas Llosa. El escritor ha pasado a formar parte de la prestigiosa Academia Francesa de la Lengua. Un acto que ha reunido a multitud de rostros conocidos, como el Rey Juan Carlos I, que ha querido mostrar su apoyo al escritor viajando a París para estar junto a él en un día tan especial.

Por otro lado, su familia al completo tampoco ha querido perderse este momento. Sus hijos, Álvaro, Gonzalo y Morgana, han estado al lado de su padre en todo momento. Alguien que también ha estado muy presente, para sorpresa de todos, ha sido su exmujer Patricia Llosa, que ha viajado a la capital francesa junto al resto de la familia.

El equipo de Europa Press ha podido hablar con los dos traductores de las obras de Mario Vargas Llosa al francés, quienes llevan acompañando al peruano mucho tiempo: “Hemos traducido desde cuarenta o cincuenta libros y desde hace diez años estamos juntos”.

Los traductores del premio Nobel no han dudado en confirmar la reconciliación del escritor con Patricia Llosa: “Sí, sí, muy bien. Eso es su vida personal aunque se hiciese muy pública por la personalidad de Isabel, pero es su vida personal y no tenemos opinión sobre eso”. Ambos solo tienen buenas palabras para la exmujer del autor: “Está muy bien, por supuesto. Patricia es una persona a la que conocemos muy bien y es importante”.

En cuanto a qué les parece que Isabel Preysler haya declarado la guerra a Vargas Llosa, prefieren no opinar y mantenerse al margen de su vida privada: “Eso no nos importa para nada porque eso es su historia personal. Además, él no quiere hablar del asunto entonces nosotros tampoco”