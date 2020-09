Pese a las restricciones impuestas a causa del Covid-19, Jesús Cimarro sigue apostando por la cultura y el teatro y ha presentado, con algunos de sus principales actores, la nueva temporada teatral de Pentación Espectáculos. Concha Velasco, en su reaparición tras haber pasado el Coronavirus, se ha convertido en la gran protagonista del evento gracias a su simpatía, su sinceridad y sus ganas de vivir. En una extensa entrevista, la artista se ha confesado acerca de cómo ha pasado la enfermedad, cuáles son sus proyectos y por qué ha decidido dejar de presentar “Cine de Barrio” a sus 80 años.

- Europa Press: ¿Cómo estás? Ha sido toda una sorpresa que hayas pasado el Covid

- Concha Velasco: Pues fíjate que yo no me había enterado, me hicieron unas pruebas en San Sebastián, porque el estreno de ‘La habitación de maría’ fue algo maravilloso, y luego el otro día en un programa con Carlos Sobera, me lo hicieron en serio para poder entrar y me dijeron ‘usted tiene anticuerpos, ya lo ha pasado’ y fíjate que contenta estoy.

- Europa Press: ¿Lo ha pasado sin síntomas ni nada?

- Concha Velasco: No, no, de ningún tipo, pero como mis hijos me han tenido encerrado durante dos meses y medio, que se lo agaradezco, pero eso me ha provocado a mí tener un estado de ánimo un poco claustofóbico, pero yo soy muy respetuosa, que es lo que tiene que hacer todo el mundo. Hombre, lo de la mascarilla, no queda más remedio que llevarla, pero yo no sé si me la puedo quitar, no, no me la puedo quitar porque está muy pesada la gente joven, bueno la gente joven, yo también he sido joven, pero yo he sido muy consciente de lo que tenía que hacer en todo momento, pero parece ser que había alguno que no y nos están haciendo mucho daño. este paso atrás que hemos dado es quizás por la inconsciencia de muchos y también porque hay otros que se empeñan en* bueno, que no quiero meterme en jardines, estoy muy contenta de estar aquí esta mañana.

- Europa Press: Vuelta al teatro, cómo estás

- Concha Velasco: Yo quiero felicitar a Jesús Cimarro, que no sabes el gran luchador de la empresa privada. Yo soy parte de la empresa por el cariño que tengo a Jesús Cimarro, que todo lo que tiene lo invierte en cultura, todo lo que gana es para inventirlo en cultura.

- Europa Press: Que nos dejas en Cine de Barrio

- Concha Velasco: Sí, y creo que no es una pena, creo que he estado muy bien, todavía no os habéis dado cuenta de que yo soy una persona muy honesta y muy honrada. El año pasado suspendí dos días Cine de Barrio y el teatro y yo no puedo suspender. Creo que ha llegado el momento de hacer un relevo, soy una persona muy honesta, no me han echado, lo he propuesto yo.

- Europa Press: Se comentaba que a lo mejor no te habían llamado

- Concha Velasco: Ha sido decisión propia, ha llegado el momento de hacer un rleevo como dios manda en la Uno. En los telediarios solo nos sacan cuando contamos cosas malas, nos hace falta un poquito de ayuda y decir que Concha Velasco se va de Cine de Barrio porque quiere, voy a hacer 80 años, esta obra es muy dura y muy costosa. Antes descansaba lunes y martes, con esta función solo voy a descansar los lunes. No puedo compaginar. Nos cuesta muchos dinero a los que pagamos impuestos

- Europa Press: Vas a dejar el listón muy alto, ¿sabes algún nombre?

- Concha Velasco: No, no. Yo una vez que he dicho que me iba, he dicho que ellos son los que tienen que buscar. Yo he ofrecido una persona a la que quiero mucho, pero que no lo puedo decir porque luego se molestarían si luego no es ella. Eso lo tiene que decir la dirección general. Ha sido por honestidad, no me ha echado nadie.

- Europa Press: Este tiempo de encierro ha sido muy complicado para ti concha, tus hijos no dejaban que entrase nadie

- Concha Velasco: Claro, sí, me han tenido confinada, pero yo se lo agradezco muchos a mis hijos, lo que pasa que alguien se debió colar y me lo ha pegado (se ríe). Han sido dos meses muy duros para todo el mundo, pero para mí sobre todo porque no he podido ir a ver a mi nieto.

- Europa Press: ¿Todavía no le has visto?

- Concha Velasco: No me dejan verle todavía, porque dicen que todavía estoy con riesgos, que aunte tengas anticuerpos. Me dice el otro día la madre ‘¿pero cuántos anticuerpos tienes?’ y le digo ‘y yo que sé’ (se ríe).

- Europa Press: Ya habrá tiempo

- Concha Velasco: Eso espero, si dios quiere, porque yo sigo siendo creyente, cosa que también choca mucho y yo creo que no es debe chocar nada, yo soy como soy

- Europa Press: Al final ¿solo vas a tener un nieto?

- Concha Velasco: Parece ser que, no lo sé, Manuel, que tiene una casa preciosa, parece ser que está andando en eso, que quiere ser un padre mayor. Además, tengo un vecino maravilloso, se preocupa por mí. Cuando grito, lloro o digo palabrotas siempre me dice que sí me pasa algo y le digo que no, que estoy estudiando el papel. Mira, la pandemia me ha demostrado que tengo unos hijos maravillosos, que me quieren muchísimo, una familia maravillosa, no te hablo de mi hermano porque vive en el campo desde hace mucho, pero sobre todo el vecino de al lado que todas las noches llama a mi puerta para ver si estoy bien y todas las mañanas también y eso no le pasa a todo el mundo sabes.

- Europa Press: y que tengas muchos más éxitos.

- Concha Velasco: Tengo 80 años, soy la joven de las mayores, Lola Herrera tiene un poquito más. Julia Gutierrez tiene un poquito más. Si salgo ahora a cantar la chica ye ye sería raro, pero quien va a hacer de mayor si no la hacemos nosotras, y muy bien hecho, por cierto.