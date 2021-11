Cómo se encuentra Julia Janeiro tras su paso por los juzgados

Julia Janeiro está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida. Intentando mantenerse al margen del foco mediático y retomar la normalidad en su día a día después de su denuncia penal a Brayan Mejía tras el altercado que protagonizó con su exnovio en la noche del pasado 31 de octubre - en el que la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario acabó por los suelos tras una presunta agresión del futbolista - su abogado ha roto su silencio para explicar cómo está la influencer y pedir respeto por su privacidad.

Antonio González Zapatero ha hablado con el programa ‘Ya es mediodía’ y ha contado que aunque Julia está “bien, tranquila y llevando una vida completamente normal asistiendo a clase”, también se encuentra “preocupada por todas las informaciones y la polémica que se ha generado en torno a ella”.

“Es una niña de 18 años que quiere ser anónima”, ha asegurado su abogado, dejando claro que “Julia no tiene la culpa de que sus padres sean famosos y no quiere ser partícipe de este mundo”. “Solo quiere llevar una vida normal como cualquier chica de su edad”, ha añadido, pidiendo respeto por la privacidad de la joven, que podría seguir los pasos de su hermana Andrea Janeiro - hija de Belén Esteban y Jesulín - e iniciar acciones para que no se vuelva a hablar de ella en los medios de comunicación.

En cuanto al tema legal, Antonio González Zapatero ha señalado que tras presentar la denuncia penal contra Brayan Mejía, hay una orden de alejamiento y están a la espera de lo que decida el juez, que tiene tres posibilidades; que se desestime la demanda, que se abran diligencias y se llamen a nuevos testigos y se aporten nuevas pruebas al caso o que haya un juicio. Algo que, por el momento y respetando los plazos de la justicia, Julia y sus abogados están a la espera de conocer.