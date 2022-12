Chenoa reniega de la amistad de ‘su compañera’ Rosa López

Después de darse el ‘Sí, quiero’ por todo lo alto con Miguel Sánchez Encinas, Chenoa está viviendo uno de los mejores momentos personales de su vida. La cantante está saboreando una etapa llena de estabilidad y disfruta de sus amistades cada vez que puede, como este viernes, que acudía a la fiesta de los 40 cumpleaños de su íntima, Natalia Rodríguez.

Más sincera que nunca, la cantante tiene claro quiénes de ‘Operación Triunfo’ son sus amigos y quienes son solo compañeros, y en cuanto a Rosa asevera que “es que es mi compañera, mis amigas son Geno, Gissela, Natalia. Ya lo habéis visto en la boda os gusta mucho buscar ahí, no hay mal rollo ni nada, simplemente que la vida posiciona más profunda o menos, nada más”.

Y es que hace unos días se volvió a comentar la doble cara que podía tener Rosa como amiga y se ponía en duda que mantuviese el contacto con sus compañeros de programa. De hecho, Iván Reboso comentaba en ‘Fiesta’ que estaba algo triste por no haber recibido ningún mensaje de ellos tras su actuación con David Bisbal en Almería. Pese a ello, a Chenoa le ha parecido el encuentro entre los artistas una “maravilla, fantástico... no lo vi, lo leí, pero no lo vi”.

La artista asistía a la fiesta por el 40 cumpleaños de su amiga Natalia y dejaba claro ante nuestros micrófonos que por el momento no va a celebrar una reunión con sus compañeros de concurso con motivo de su boda: “Ahora no es que viene la fiesta de navidad y quiero ver a mi familia” y todo apunta a que en el 2023 tampoco tiene pensado reunir a los extriunfitos.

Además, Chenoa habló de la recuperación de Amaia Montero tras haber estado ingresada en una clínica: “Merece todo el respeto y es historia de la música de España y que ella maneje lo que quiera decir, la veteranía cuenta” mostrándole todo el cariño en estos delicados momentos.