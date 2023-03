Chenoa confiesa que no pertenece al grupo de Whatsapp de ‘OT 1’, ¿se acabó su relación con los triunfitos?

Parece que la relación de los concursantes de la primera edición de Operación Triunfo cada vez es más inexistente. Hace tan solo unos días, Manu Tenorio nos confesaba que el grupo de Whatsapp de los triunfitos había desaparecido por completo, pero Nuria Fergó se encargó de desmentir dicha información y aseguró que, a pesar de que no hablen todos los días, sigue existiendo: “El grupo está, está parado”.

El equipo de Europa Press ha querido saber la opinión de otros ex concursantes de ‘OT 1’ para poder averiguar quién dice la verdad. Aprovechando la presentación de la nueva edición de ‘Tú cara me suena’, hemos podido hablar con Chenoa, una de triunfitas más polémicas en los últimos meses debido a los rumores de su mala relación con algunos compañeros.

Por su parte, la cantante se ha mostrado reacia al hablar del supuesto grupo de Whatsapp de Operación Triunfo, asegurando que hace años que ella no pertenece: “Ah. Yo es que hace dos años o tres, hace mucho que no estoy”. La cantante no quiere ni oír hablar de los que un día fueron sus compañeros y, evitando desvelar si mantiene relación con ellos, abandona la entrevista sin querer hacer ningún comentario más: “Venga, hasta luego”.

Volviendo al tema principal de la entrevista, Chenoa ha presentado junto a sus compañeros la décima edición de ‘Tu cara me suena’ revelando quién le ha sorprendido de los nuevos concursantes: “Todo me parece súper complicado en lo que es la parte de los que cantan, que tienen muchos ellos, como es Merche, Miriam, Alfred y luego mucha expectación que creo que tiene el público con Anne Igartiburu, con Josie. A mí Josie me ha sorprendido, no digo más, no quiero hacer spoiler. Josie es brutal, sí”.

En cuanto a su actividad en redes sociales, la cantante confiesa que les ha ido cogiendo el gusto: “A mí las redes sociales sí me interesan. Siempre he estado metida en redes sociales, no tengo ningún problema y, además, tomo mucho el pulso de lo que es quién va gustando más. Sí me interesa y hay mucha porra ahí que se va mezclando, me gusta verlo”.