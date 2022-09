Chelo García Cortés aparecerá en la serie sobre Bárbara Rey

Atresmedia lanzaba hace unas semanas el primer trailer de ‘Cristo y Rey’, serie que retrata la relación de Ángel Cristo y Bárbara Rey y protagonizada por Jaime Lorente y Belén Cuesta. Daniel Écija es el creador y productor ejecutivo de la ficción, que fue presentada en el FesTVal de Vitoria, dejándonos muy sorprendidos, pero sobre todo con ganas de ver este trabajo.

Como no podía ser de otra manera, la figura de Chelo García Cortés también está en la serie ya que ha sido una de las personas más importantes en la vida de la vedette. Nosotros hemos podido hablar con la colaboradora y nos ha confesado que está encantada de formar parte de la historia de su amiga Bárbara, en la serie: “una serie en mi nombre, no, es de Bárbara Rey y Ángel Cristo, yo estoy ahí porque estoy en la vida de Bárbara, para mí es un lujo que interprete mi papel Adriana Torrebejano”.

Además, Chelo nos ha hablado de lo bien que ha ido la operación de Lydia Lozano: “Le he mandado muchos besos, desde ayer estoy muy contenta porque ha ido muy bien y espero darle prontito un abrazo”. Y es que todos los colaboradores de ‘Sálvame Diario’ han estado muy pendientes de su compañera desde que anunció que tenía que someterse a una operación tras la rotura de una vértebra.

Chelo asistía este viernes al photocall por el último programa de ‘Estirando el chicle’ donde se sorprende al ver que un público muy joven corea su nombre: “¡Chelo, Chelo!”. La colaboradora de televisión se sorprendía y nos aseguraba que “me tiemblan las piernas, no me lo esperaba, qué gente tan joven diga mi nombre me pone nerviosa”.