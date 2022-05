Chanel, sobre el barco de ‘SloMo’: “Si alguien se ha subido ahora, es bienvenido”

La representante de España en Eurovisión 2022, Chanel, ha ofrecido este martes una rueda de prensa en Madrid donde ha expresado su satisfacción tras su paso por el festival, en el que quedó en tercera posición y logró el mejor resultado para España en 27 años.

“Si alguien no estaba en el barco de ‘SloMo’ desde el principio y se ha subido ahora, es bienvenido. No tengo rencor por aquel hate, pero aprendamos de esto”, ha dicho en relación a las críticas recibidas tras resultar elegida para representar a España en Eurovisión tras el Benidorm Fest. Además, ha revelado que se creó un grupo de WhatsApp los participantes y expresaron su apoyo. “Yo me quedo con lo bueno, lo malo para qué prestarle atención”, ha reiterado.

Así, ha asegurado que es “una mujer positiva”. “No he hecho todavía una lectura de lo malo que pasó. No he trabajado para callar bocas, sino por nosotros y la candidatura. Todo se ha colocado donde tenía que ser”, ha zanjado.

Sobre la victoria de Ucrania gracias al televoto, la cantante se ha limitado a manifestar su satisfacción con el tercer puesto. “Nosotros estamos contentos con nuestra posición y nos enfocamos con lo que hemos hecho, no en lo que pasa alrededor”, ha afirmado. Al respecto, ha reconocido que el mismo día de la final se levantó “con la canción en la cabeza”.

Además, sobre la polémica con los votos en Eurovisión, después de que la organización asegurara que detectó patrones irregulares en las puntuaciones enviadas por los jurados de seis países y decidiera sustituirlas por una estimación basada en los votos de países con gustos similares, Chanel ha preferido no entrar en el asunto: “Eso lo tiene que aclarar la EBU. Nosotros somos artistas y con lo que hicimos en el escenario ya fuimos ganadores”.

Por su parte, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, también presente en la rueda, ha querido destacar el “buen trabajo y profesionalidad de todas las personas” que trabajan en el evento, recordando que fue la propia Unión Europea de Radiodifusión (EBU, por sus siglas en inglés) --organizadora del festival-- “la que sacó el comunicado y detectó irregularidades ya en la semifinal”.

“El resultado es que el es. Las normas están claras, están recogidas en la normativa y este ajuste de votos ya se ha llevado a cabo en alguna ocasión”, ha recordado. “Ahora mismo no está en juego la segunda plaza para España, vamos a poner un poco de sensatez: ha ganado Ucrania porque el televoto le dio el apoyo mayoritario y ha ganado Chanel, volvemos a ocupar el puesto que merecemos. Estamos en el camino de traernos ese micrófono de cristal”, ha apostillado, añadiendo que España ha ofrecido su “mano tendida para organizar en lo que haga falta”. “Es nuestra muestra de solidaridad al pueblo ucraniano”, ha asegurado.