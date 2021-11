Chabeli Navarro: “Me siento engañada y utilizada por Bertín Osborne”

Nuevo giro de tuerca en el presunto romance entre Bertín Osborne y Chabeli Navarro. Y es que después de negar tajantemente el affaire y tachar de “barbaridad” y de “vergüenza” la noticia publicada en exclusiva por la revista Semana el pasado 3 de noviembre, el artista seguraba poco después que solo había visto solo una vez a la joven. Días después esa única vez se había convertido en varias y definía a su supuesta ‘amiga entrañable’ como una “chica encantadora” y ahora, después de que la sevillana haya roto su silencio en ‘Socialité’, el cantante ha confesado a Carmen Borrego que son “dos personas libres que se han visto tres veces”.

Unas declaraciones que Bertín ha hecho después de que Chabeli se haya mostrado “indignada” durante una conversación telefónica que ha emitido el programa de Mediaset, en el que desvelaba que tras conocerse en una fiesta se “intercambiaron el teléfono” y empezaron “a quedar”. Confesando que se “estaban conociendo” y que el presentador le gustaba “muchísimo”, la sevillana - que siempre le “ha protegido” - no entiende por qué él la ha negado, sin ni siquiera admitir su especial amistad. “Me siento engañada y utilizada por Bertín. Él sabrá por qué lo hace”, añadía, revelando que el cantante está intentando que ella no hable de su relación porque “podría contar muchas cosas”.

Dolida, Chabeli sale al paso tras la emisión de esas declaraciones y asegura haber sido víctima de una encerrona: “Ha sido una llamada grabada intencionada por un amigo mío que me traicionó. No he dado ninguna declaración y voy a seguir sin dar declaraciones”.

Sin nombrar directamente a Bertín y sin confesar si continúa teniendo algún tipo de relación con él - “no puedo hablar de eso”, ha contestado tajante - la sevillana sí ha lanzado un dardo a su “¿amigo entrañable?” después de que este haya contado diferentes cosas sobre su presunto affaire desde que este salió a la luz e, indignada, ha asegurado que “solo hay una versión y se está sabiendo poco a poco”.

“Yo lo que necesito es tranquilidad y voy a seguir sin pronunciarme”, nos ha contado visiblemente abatida antes de confirmar lo mal que lo están pasando tanto ella como su familia con todo este asunto. “Tampoco he matado a nadie. El sábado tuve un ataque de ansiedad y tuve que ir al hospital. Esto me está superando y necesito tranquilidad y relax”, ha confesado.

Confirmando que ha puesto el tema en “manos de abogados” porque están siendo “muy injustos porque esta sociedad es muy machista y muy clasista”, Chabeli ha negado que haya filtrado ella la noticia de su romance con el cantante que, lejos de desmentir, parece confirmar con estas palabras: “Si yo hubiese querido filtrar algo, ¿no saco una imagen de él y mía mejor que la que han sacado las revistas? Son tonterías”. “No se si son amigos de él o yo que sé. La gente que me conoce y que me quiere sabe que es lo que hay, ya está”, ha respondido poniendo el foco en el círculo de Bertín como culpables de que su affaire haya salido a la luz.

Sin embargo, y aunque Chabeli no quiere revelar si sigue teniendo relación con el presentador o las cosas que él le ha dicho a ella - “no puedo hablar de eso, lo siento”, ha afirmado - la joven sonríe al hablar de Bertín, al que define como un “hombre muy encantador”.