Chabeli Navarro habla sobre lo que está viviendo por culpa de Bertín Osborne: ‘Me ha dolido todo’

Chabeli Navarro ha estado en silencio muchos meses desde que salió a la luz una posible relación sentimental con Bertín Osborne y ahora se ha cansado de escuchar todas las versiones que se han dado en prensa y sobre todo, de ver cómo todo el mundo le juzgaba. La modelo ha utilizado los micrófonos de Europa Press para defender su verdad y avisar a todo el mundo de lo que le están haciendo.

La modelo y extronista de televisión nos ha asegurado que se sabrá la verdad sobre todo lo que ha ocurrido con Bertín Osborne: “Llevo muchos meses guardando respeto, callada. Ojalá se sepa algún día la verdad de todo lo que estoy pasando”.

Chabeli nos confiesa que el asunto con Bertín Osborne va más allá de lo que nos imaginamos: “Muy turbio, me siento engañada, se ha jugado conmigo, soy muy ingenua, me he creído palabras de personas que no tenía que haberme creído. Espero que todo salga y se haga justicia”.

Sobre qué es lo que más le ha dolido, desvela que: “Me ha dolido todo, desde que se sacó la noticia, la cual yo no he querido nunca, porque si hubiese querido me hubiesen hecho unas fotos bonitas”. Aún así, Chabeli desvela que tenía buena relación con Eugenia Osborne, hasta tal punto de hablar de intimidades: “Una de sus hijas sí que me conocía a mí, con Eugenia sí, es una chica maravillosa, hemos hablado de temas personales, de su separación, de mis cosas”.