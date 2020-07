Cayetano Rivera deja en el aire la posibilidad de tener otro hijo con Eva González

Volviendo poco a poco a la normalidad y con algunas fechas cerradas para torear este verano, Cayetano Rivera fue uno de los toreros que acudió al acto de presentación de Tauroten, una plataforma con contenido taurino bajo demanda. En esta ocasión el estadio Wanda Metropolitano fue el espacio escogido para la presentación.

El marido de Eva González nos atendió amablemente y nos habló de cómo se encuentra su familia y qué va a hacer con las amenazas de muerte que ha recibido por redes sociales.

Este proyecto es para conocer más a la persona que al torero.

Creo que es una oportunidad para dar a conocer ambas cosas, por un lado la tauromaquia contada desde nuestra perspectiva de una forma además muy personal y luego también para acercarnos nosotros a los aficionados y a los seguidores, que vean un poco la parte que no se ve, que conozcan la parte que normalmente no se conoce, todo lo que hay detrás de una plaza de toros, todo el esfuerzo, la preparación, el sacrificio, para ver las personas que hay detrás de los trajes de luces.

Vais a ser más cercanos.

El mundo del toro ha pecado de ese misterio, de no abrirse a la gente, creo que ha sido un error, con esta plataforma vamos a tener oportunidad de hacerlo nosotros mismos y va a sorprender, creo que mucha gente desconoce totalmente en qué consiste nuestro mundo y van a tener oportunidad de conocernos a nosotros un poco más. Solo se ve lo que sucede en la plaza pero lo que conlleva la preparación y los resultados de después no se ve. Somos personas normales y corrientes aunque no haya nada de normal en lo que hacemos.

Qué nos mostrarás tú.

Hemos grabado un primer capítulo, que en mi caso he querido empezar por mi origen. Contar mi dinastía taurina, dónde nace, que me ubique un poco dentro del mundo del toro, ese ha sido mi primer capítulo pero no es que esté todo grabado, vamos a ir grabando con lo cual habrá mucha actualidad. Se podrán ver muchas cosas que hasta ahora no se han visto.

¿Veremos a parte de tu familia?

Este proyecto no tiene límites, cada uno podrá enseñar hasta dónde quiera enseñar y de la manera que lo quiera enseñar, ya veremos. Ahora estamos arrancando y hay que ver cómo nos vamos encontrando más cómodos, será una experiencia y una oportunidad para dar a conocer la tauromaquia de una forma más novedosa y actual.

¿Cómo has vivido el confinamiento?

Todos hemos hecho un ejercicio de reflexión personal y profesional. Nuestro sector es uno de los que más lo está sufriendo y hemos tenido que reinventarnos, este proyecto también hace un poco de esta situación que nos obliga a adaptarnos y reinventarnos en este periodo tan difícil y tan trágico. Hay que intentar sacar las cosas buenas”

Lo has pasado muy mal con las críticas, has tenido a gente que he ha amenazado.

Amenazado de muerte a mí y lo que es peor, a mi familia. La verdad es que eso no tiene cabida en el mundo en el que yo quiero vivir y tomaré las medidas oportunas en cada momento que lo necesite. Esto será una oportunidad para acercarnos, para que vean que detrás del traje de luces también hay personas, familias y que también sufrimos con todas estas situaciones que son tan desagradables.

Si cuando Cayetano crezca te dice que quiere ser torero lo apoyarás.

Siempre he dicho que espero que ese momento nunca llegue, es una profesión que aunque a mí me da mucha vida, soy consciente de que también la quita. No es una profesión que quieras para ningún ser querido, menos para un hijo. Como dice la madre, que se apunte a otros deportes que no sea del mundo del toro. Es un mundo muy sacrificado y muy difícil.

¿No pensáis en un hermanito?

Bueno, eso ya se verá.

De momento estará basado en vosotros, no sé si habrá otros toreros, por ejemplo tu hermano Francisco.

En principio es para toreros que están en activo, desconozco si habrá la posibilidad de llegar a otro tipo de torero que no se encuentra en activo pero sí en contacto con el mundo de la tauromaquia, al final no es algo personal, tiene que estar vinculado a la tauromaquia. Como bien han dicho ellos está abierto a otros compañeros, creo que será algo muy positivo no solo para la tauromaquia sino también para nosotros mismos.

¿Cómo está Eva, hace mucho que no la vemos?

Todo bien, estamos todos viviendo esto de la mejor forma posible dentro de lo posible. Un momento difícil para todos en el cual hay muchas dudas, muchas preocupaciones pero que hay que intentar también agarrarse a las cosas buenas. El hecho de poder estar pasando más tiempo con mi hijo también es una de las cosas buenas que saco de todo esto. Creo que es importante mantener la esperanza por eso creo que es importante torear este año y por eso creo que es importante iniciativas como estas que de alguna forma van a transportar la tauromaquia a culturas que no comparten con nosotros estas tradiciones y costumbres.