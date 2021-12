Cayetano Martínez de Irujo necesitó un exorcismo

Cayetano Martínez de Irujo fue uno de los invitados del último programa de Lazos de Sangre, donde hablar de los Grimaldi y la supuesta maldición que les acompaña desde años. El hijo de la Duquesa de Alba confesó que veía muchos hechos extraños en la historia de la familia que le recordaban a un tiempo donde él también estaba sometido a fuerzas malignas, según informa 20Minutos.

Así es, el conde de Salvatierra reveló que durante una época de su vida fue víctima de un mal de ojo. “Creo en la maldición porque a mí me ha pasado”, declaró. “Me di cuenta de que algo me pasaba porque era una época en la que tuve seis o siete accidentes seguidos en pocos meses”.

Explicó que eran accidentes “inauditos”, algunos de ellos a caballo. “Estaba intentando subir, nos caímos los dos y me rompí tres costillas”, relataba. “Yo siempre he sido muy temerario, nunca he tenido miedo a nada, pero me di cuenta de lo que tenía porque empecé a estar asustado de vivir”.

Por eso, tuvo que recurrir a soluciones mayores y se puso en contacto con un sacerdote que le ayudó a hacer un exorcismo. “Tuve que remediarlo porque me pasaban cosas inverosímiles”, se defendía.

“El primer paso fue el sacerdote que me guio por el camino correcto y luego me busque otras personas que me lo destaparon y me lo conseguí quitar, pero fue un proceso largo”, narraba.

Además, señaló que aquellos que trabajaron con él aseguraron que había recibido el mal de ojo de alguien cercano a él. Aunque no quiso dar más detalles, instó a la familia real de Mónaco a buscar ayuda.