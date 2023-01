Carmen Lomana se divierte con su guerra con Ágatha Ruiz de la Prada

La tensión crece por momentos entre Ágatha Ruiz de la Prada y Carmen Lomana y parece que ninguna puede disimular que no soporta a la otra. ¿El último capítulo de su enfrentamiento? Las declaraciones de la diseñadora hace unos días cargando contra “mucha gente sinvergüenza” que se apunta al “team Shakira” y se posiciona en contra de Gerard Piqué aunque tenga amigas que sean “lo peor”.

Unas palabras que muchos interpretaron que iban dirigidas a la socialité y a las que ésta respondió afirmando que la exmujer de Pedro J. Ramírez decía “muchas idioteces” y que a la colorida modista “solo le gustaba hacer portadas”.

Un certero dardo al que Ágatha - que niega que sus declaraciones sobre las amigas del team Shakira fuesen por Carmen - ha dado la réplica asegurando que, aunque no piensa entrar en una guerra, portadas le gustaría hacer a la socialité: “A mí me gusta trabajar, ya lo sabes tú. Ella no sé en qué trabaja. ¿Tú lo sabes?” ha zanjado, dejando entrever que la leonesa no tiene ni oficio ni beneficio.

Lejos de quedarse callada, Carmen ha devuelto el misil a Ágatha explicando que “nunca he tenido mucha afición por las portadas, porque nunca he dado ningún escándalo, ni me caso ni me divorcio, ni cuento mi vida, entonces no”.

“Ella sabe que trabajo muchísimo. Cuando empecé a trabajar en televisión, ella estaba asombrada y siempre me preguntaba. Nos conocemos hace mucho y es divertido que se haya montado esta especie de...” ha añadido haciendo frente a las insinuaciones de la diseñadora con la que, sin embargo, coincide en que ni tiene ni va a tener una guerra con ella.