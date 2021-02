Carmen Lomana sale en defensa de Miguel Bosé y ataca con dureza a Nacho Palau: “Toma demasiadas pastillas”

Carmen Lomana, íntima amiga de Miguel Bosé, se ha convertido en la más fiel defensora del cantante en la lucha que tiene con Nacho Palau por la filiación de los hijos que tuvieron durante su relación. Tras la reciente entrevista de la madre del escultor, Lola Medina, en “Sábado Deluxe”, la socialité no dudó en asegurar, entre otras cosas, que si el valenciano recibiese 10.000 euros al mes de su expareja, rápidamente se acabarían las reclamaciones con respecto al intérprete de “Amante bandido”.

Nacho Palau, molesto por las insinuaciones de Carmen, intentaba restar importancia a sus críticas asegurando que la empresaria se habría “olvidado de tomarse la pastillita”, insinuando que está mayor y se le va la cabeza.

Unas palabras que Carmen, enfadada y tajante, ha respondido de manera contundente. Aunque cuando le preguntamos por las declaraciones de Palau asegura que “estoy tan cansada de este rollo y él sabe que todo lo que yo he escrito es cierto”, rápidamente pasa al ataque cuando le decimos que el ex de Bosé la ha acusado de no haber tomado “la pastillita”. “Que diga lo que quiera, él toma demasiadas. Yo que voy a tomar pastillas, para nada”, mantiene tajante la socialité.

“Nacho Palau me da una pereza horrorosa, me da igual, todo lo que he dicho ha sido para defender a Miguel de tanta estupidez”, confiesa sin querer entrar al trapo de las declaraciones del escultor.

Muy discreta, Carmen prefiere no desvelar si Miguel le ha dado las gracias por su acérrima defensa: “Eso es problema de él y mío, no tengo por qué decirlo”. Desmintiendo que el cantante está mal de salud y ha perdido su inigualable voz, la socialité afirma que “eso no es cierto. Está fenomenal, de jurado de La Voz y a lo mejor tiene cualquier cosa en la garganta, a mí hace años me operaron de pólipos. Es totalmente falso que no pueda caminar. La gente inventa sobre la marcha”.

A pesar de que Palau ha amenazado con poner demandas y ella podría ser una de las damnificadas, Lomana no se muestra preocupada y señala que “muy bien, que haga lo que le de la gana. Qué tonterías estoy oyendo. Yo escribo en un periódico y ahí hago un comentario de lo que yo sé y yo creo, nada más”.

Sin embargo, y tras mostrarse muy crítica con Nacho, a Carmen le encantaría que se reconciliase con Bosé. “Ojalá se arreglen, cosa que veo difícil, me encantaría por ellos, por los niños, que a mí ni me va ni me viene en esta guerra. Qué he hecho yo para merecer esto”.

Molesta por las preguntas relacionadas con la intimidad de la expareja y al preguntarle si Nacho habría tenido un affaire con una tercera persona, Lomana se enfada y zanja la entrevista con un “que me dejes en paz, eres como una pesadilla detrás de mí”.