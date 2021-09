Carmen Lomana manda un mensaje a Matías Urrea tras su separación de Ainhoa Arteta

Muy amiga de Ainhoa Arteta, Carmen Lomana fue de las primeras personas en pronunciarse públicamente sobre la sorprendente separación matrimonial de la soprano y Matías Urrea. Confesando que era algo “que se veía venir”, la socialité dejaba caer que habría sido el militar el ‘artífice’ de la filtración de su ruptura a la prensa, además de insinuar que el marine es el ‘culpable’ de los problemas económicos de la artista por no haber gestionado bien su carrera.

Unas duras declaraciones en las que Carmen se reafirma, aunque confiesa que Ainhoa le ha pedido que no diga nada sobre su complicada situación personal. “O lo arreglan ellos ya o van a terminar los dos perjudicadísimos, porque habla gente que ni los conocen y he visto muchas contradicciones”, asegura la empresaria, indignada con las informaciones sobre el complicado carácter de la soprano, de quien señala que “le ha pasado de todo a la pobre, se está recuperando y esto ha sido el colmo porque ella no sabe quién ha filtrado lo de la separación”.

Sin pronunciarse sobre los audios y los vídeos que presuntamente están circulando por las redacciones y que no dejarían en buen lugar a Ainhoa al mostrar cuál es su verdadero carácter y cómo se comportaba con su marido, Carmen carga contra Matías y afirma que “si ella era tan mala con él, que no creo, se tendría que haber ido, se tenía que haber separado antes”.

Por ello, Lomana no duda en aconsejar públicamente al militar que “llegue un acuerdo, que lo solucione con Ainhoa y que haga un pacto de silencio porque sino van a salir todos muy perjudicados”. “Ella ya lo ha hecho y me ha dicho que mejor no diga nada”, confiesa, dejando claro que no es la hija de la soprano, Sara, quien está filtrando la información: “La adora por encima de todo y me ha dicho que no quiere saber nada”.