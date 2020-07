Carmen Lomana estalla contra Kiko Matamoros por una deuda de más de 50.000 euros

Carmen Lomana ha asistido, como buena aficionada a la ópera que es, a la reapertura del Teatro Real después de tres meses cerrado a causa del Covid-19. Espectacular como siempre, la empresaria nos ha atendido para hablarnos de temas tan varopintos como los 50.000 euros que le debe Kiko Matamoros o sobre el marquesado de Griñón para Tamara Falcó.

- CARMEN: Estoy feliz, es un momento muy importante para mí y para todos los que tenemos abono de ópera y venimos todo el año. Solo pido responsabilidad, la gente que se cuide, que la gente joven se cree inmune pero es que pueden contagiar a muchos más, incluso ellos.

- Pregunta: Qué ha pasado con Kiko Matamoros.

- CARMEN: Él me debe mucho dinero por un juicio que le gané hace 6 años, 50.000 debe ser poco, eran 30 mil pero si le sumas intereses y costas* en su día dijo que no le daba la gana pagar, él es así, no tiene nada a su nombre pero ahora tiene que pagar por lo visto a hacienda y estoy en la cola, algún día llegará y si no que le aproveche. Me molestó mucho que estuviese poniendo verde a la gente, sentando cátedra con la gente que debe o no, a Avilés le puso a escurrir y ahora lo que o aguanto es la falta de respeto a una mujer como Estefanía, sacándole trapos sucios. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza, con qué autoridad moral este señor habla de los demás.

- P: ¿Estás viendo a Tamara en el programa de Cocina?

- CARMEN: ¿ha empezado ya? No lo sé, no veo televisión pero me encantará verla.

- P: ¿Cómo la ves como Marquesa de Griñón?

- CARMEN: Todavía no. Lo lleva estupendamente, toda la vida con su padre, qué hay más bonito que llevar el título de tu padre creo que Griñón, como los otros dos hijos mayores ya tenían título, vamos a tener una Marquesa muy marchosa.

- P: En esta edición de Masterchef vuelan los cuchillos.

- CARMEN: Suele pasar, al principio todos se quieren mucho y nos queremos pero luego siempre pasa, forma parte de esto, le da la salsa. Mira yo con Antonia, yo no peleaba pero ella venía a saco con lo cual también tuvo su gracia.

- P: La desescalada cómo la llevas.

- CARMEN: Tranquilo, me hace mucha ilusión tener un teatro en el que no haya fiestas, me voy a ir a Asturias y a Marbella, no saldré fuera de España.

- P: Has hecho deporte en el confinamiento.

- CARMEN: Dos días, se me va a oxidar la bici.