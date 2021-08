Carmen Borrego tiende la mano a una reconciliación con Terelu Campos

Muy afectada por su ruptura con Carmen Borrego, Terelu Campos ha confesado en la revista ‘Lecturas’ que jamás pensó que podría vivir esta guerra familiar familiar. Sin poder ocultar su tristeza por este distanciamiento provocado por los enfrentamientos que su hermana y su hija Alejandra Rubio han protagonizado públicamente, ha revelado que “echa mucho de menos” a Carmen y que lo único que desea es que pase esta “situación triste y dolorosa” y volver a retomar su antigua relación con uno de los pilares de su vida.

Unas sinceras declaraciones con las que Terelu da un paso al frente para reconciliarse con Carmen y que ésta prefiere no comentar - sin pasar por caja - aunque no duda en tender una mano a un acercamiento con su hermana, con la que confiesa ante nuestras cámaras que “siempre, yo siempre que estoy con mi hermana estoy a gusto”, descartando un nuevo enfrentamiento con ella: “De todo puede pasar en la vida, pero no creo que sea el caso”.

“El sábado lo veremos en ‘Viva la vida’” ha repetido una y otra vez la menor de las Campos cuando le hemos preguntado por el dolor de Terelu por la complicada situación familiar que están atravesando, dejando claro que todavía tendremos que esperar un día para descubrir qué opina de las desgarradoras declaraciones de su hermana. Eso sí, asegurando que Teresa Campos está “fenomenal”, ha confesado que su madre está completamente al margen de la pelea entre hermanas.

Mucho más habladora, Carmen se ha pronunciado sobre la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, ‘En el nombre de Rocío’: “Creo que nos vamos a sorprender este otoño. Yo tengo ganas de escucharla”, ha señalado la colaboraboradora, sin pronunciarse sobre los diarios íntimos de Rocío Jurado pero mostrando su apoyo incondicional a su gran amiga “en cualquier decisión que ella tome. Rocío ha sufrido suficiente y ahora ha llegado su momento y nosotros nos alegramos siempre por todo lo que sea bueno para ella”. “Yo amo a Fidel”, ha señalado la menor de las Campos, demostrando su cariño por el sevillano una vez más.

En un gran momento laboral, Carmen acudía un jueves más a ‘La última cena’ y, para sorpresa de todos, bromeaba con su regreso y el de Terelu a ‘Sálvame’ a pesar de que éste ha sido uno de los motivos por el que las hermanas han roto su relación. “Volvemos las dos”, aseguraba muy sonriente cuando Paz Padilla le desvelaba que el programa ha hecho una encuesta para ver cuál de ellas regresaba al programa.