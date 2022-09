Canales Rivera regresa a ‘Salvame Diario’ por la puerta grande tras su cogida

El pasado viernes José Antonio Canales Rivera sufría una grave cogida en el Festival Taurino que se llevaba a cabo en la plaza de toros de Retuerta del Bullaque, en Ciudad Real. Tras saltar la noticia, se sabía que al torero se lo llevaban al hospital para ser intervenido después de que en la UVI móvil tuviera que ser operado por primera vez. Este viernes, justo una semana después, el colaborador ha regresado a ‘Sálvame Diario’ por la puerta grande y con una sonrisa en su rostro.

El diestro ha llegado al programa en una ambulancia y todos sus compañeros han salido a las inmediaciones del plató para recibirle, sin saber en un primer momento de quién se trataba. “Bien, ahora como ya me va bajando la inflamación, doy menos la lata” confesaba Canales cuando le preguntaban cómo se encontraba.

Canales también ha explicado que: “Me hacen curas todos los días, voy yo y así me muevo. Ahora no tengo dolor, pero es que estoy con antiflamatorios y antibióticos” y no es para menos, porque “Me dieron como unos 40 puntos” en la bolsa testicular, zona que se vio afectada por la cogida.

Tan sincero como siempre, el hijo de Teresa Rivera ha desvela que desde el momento en el que le coge el toro, sabe que ha ocurrido algo grave: “Cuando él me atrapa, antes de llegar al suelo sentí que me había abierto las carnes, es que lo noté. Me opera el doctor allí en una unidad móvil maravillosa al instante, cuando me trasladan al hospital yo iba consciente, pensaba en tranquilizarme”.

Con una sonrisa, sin necesidad de muletas o sillas de ruedas para andar, Canales ha llegado al plató de ‘Sálvame Diario’ dispuesto a colaborar como cada tarde. No cabe duda de que está teniendo una muy buena recuperación tras la cogida que asustaba a todos sus seres queridos hace justo una semana.