Boda a la vista en el clan Pantoja

Hace unos días, Aneth se daba el ‘Sí, quiero’ con el hombre que ha conseguido enamorarla el corazón. Isa Pantoja, gran amiga de la pareja, fue la madrina de la ceremonia y desde entonces, todos nos preguntamos lo mismo ¿cuándo dará el paso la hija de Isabel Pantoja? Son muchos los meses que lleva compartiendo su vida con Asraf y lo cierto es que juntos están mejor que nunca, o al menos, así lo han confesado siempre ambos públicamente.

Isa Pantoja no descarta una futura boda con Asraf tras ser madrina de su amiga Aneth: “Pues a mí no me tenéis que decir nada... No, en serio, pues cuando sea, pero vamos que futuro hay. Cuando toque y ya está”. Incluso asegura que los niños podrían venir antes de la boda: “Bueno o al revés, no pasa nada”.

Y es que ya sabemos que la ilusión de la hija de Isabel Pantoja es volver a ser madre, pero parece que de momento se conforma con estar así de bien con su pareja: “La verdad es que sí y nada, muy bien, la verdad que estamos genial. Ahora más que nunca, con la familia y con todo, bien”. Sobre la relación que mantiene ahora con su tío y su abuela, Isa Pantoja ha explicado que: “Como siempre”.