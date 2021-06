Boda a la vista: Belén Esteban volverá a casarse

Por si no tuvimos bastante hace dos años con el bodorrio por todo lo alto de Belén Esteban y Miguel Marcos, la colaboradora ha anunciado que tiene pendiente casarse por la iglesia con el amor de su vida. Y es que después de ese día tan especial para ella y su marido, ambos tienen claro que van a seguir festejando su amor siempre que puedan.

La de Paracuellos ha asegurado que este año iba a volver a casarse, pero esta vez por la iglesia, pero por las restricciones han decidido posponerlo al año que viene. De esta manera la colaboradora ha asegurado que: “Dentro de dos semanas hago dos años de casada, me volvería a casar otra vez... que voy a casarme otra vez por la iglesia, me iba a casar en junio, como él es de Paracuellos le hace ilusión hacerlo en el pueblo, este año no hemos podido por el Covid. Así que el año que viene nos queremos casar y hacerlo con toda la gente que queremos”.

Unas declaraciones preciosas de Belén Esteban que provocaban el llanto de Paz Padilla al acordarse de su marido: “Yo lloro todos los días, no todo el día, pero sí todos los días. Siempre lloro porque cuando se tiene un amor de verdad, eso nunca acaba. Eso es una suerte que tiene José Antonio y Belén Esteban”.