Blanca Suárez confiesa cómo es su actual relación con Mario Casas y Miguel Ángel Silvestre

Espectacular con una melena negra XXL y un llamativo top de plumas rosas, Blanca Suárez ha reaparecido después de varios meses alejada del foco mediático para presentar las novedades beauty de Guerlain - firma de la que es embajadora - y, más sincera y cercana que nunca nos ha contado cómo ha sido su verano, qué proyectos tiene en los próximos meses y qué relación mantiene con los hombres que han pasado por su vida, como Mario Casas, Miguel Ángel Silvestre o Dani Martín. Eso sí, sin dar nombres ni hablar abiertamente de sus exparejas, puesto que si algo tiene claro la actriz es que quiere ser conocida por su profesión y no por su vida privada, que guarda celosamente.

- CHANCE: ¿Cómo has pasado este veranito? ¿Qué tal?

- BLANCA: Pues currando, este verano no ha sido como un verano al uso de playeo y demás, ha sido un verano currando sobre todo. He estado fuera rodando y justo al acabar he empalmado con otro proyecto aquí o sea que para mí la vuelta al cole ha sido desde julio.

- CH: ¿Hasta qué punto te obsesiona la belleza y estar bien?

- BLANCA: Me gusta, pero intento que no me obsesione dentro de lo que digamos en el mundo en el que vivimos que creo que intentamos llevar el tema de la belleza de una forma lo más natural posible. Intentar adaptar el concepto a uno mismo y que no te obsesiones, si no que convivas de una forma sana con ello, pues es un trabajo que todos los días intentamos hacer, pero creo que lo llevo bien.

- CH: ¿Y te gusta hacer deporte y todo esto?

- BLANCA: Intento hacer deporte, pero no por estar bien físicamente sino por estar yo bien y si en momento determinados cuido la alimentación es un poco por lo mismo, pero porque al final pasa el tiempo y te vas dando cuenta que cuando ves los beneficios que eso trae sobre ti de una forma interna cuando te levanta, cuando te mueves, cuando trabajas y estás bien, lo de fuera pues*

- CH: ¿Lees todos los comentarios que te ponen en Instagram y las noticias sobre ti o pasas un poquito?

- BLANCA: Depende del día. Les presto atención y a la vez no, no estoy como loca refrescando a ver que se escribe* No especialmente. Si me aparece sí, pero no lo busco. De hecho hay cosas que a veces me preguntan mis amigos y me entero porque me lo han contado, pero no me pongo en Google mi nombre.

- CH: ¿Y cuando te hablan de amores, ¿cómo lo afrontas?

- BLANCA: ¿Cuándo son mentiras? Pues bueno, qué le vas a hacer si es que eso está ahí y no puedes quitarlo, borrarlo y hacer como que no existe. Ya está, sigues tu camino.

- CH: Y que tu vida personal interese en ciertos momentos más que tu vida profesional, ¿qué te parece?

- BLANCA: Lo entiendo, entiendo que pueda suscitar curiosidad, pero no participo de ellos y no sé. Entiendo que a todos nos importe, y a mí también, ¿eh? Nos importe y acabamos interesándonos por lo que le pasa a los demás, pero entiendo que puede interesar.

- CH: Con tus parejas te llevas bien ¿eso es un punto positivo no?

- BLANCA: Me encanta que sepáis estas cosas. Tenéis como un pensamiento pero está muy bien

- CH: Mario hace poco agradeció las palabras que le dedicaste, eso es síntoma de una buena relación

- BLANCA: Hombre, la gente que pasa por tu vida es importante para uno, eso es así

- CH: Hablando de series y de ex, ¿no sé si has visto Sky Rojo y qué te parece el papel de Miguel Ángel que nos ha sorprendido a todos? Es la gran apuesta de Netflix para este año.

- BLANCA: Después de Jaguar, quieres decir. Es una serie brutal, la he visto y he visto también la segunda temporada y él está maravilloso, a mí me gusta todo lo que hace.

- CH: Después de hacer un papel que te ha marcado ¿cómo haces para desconectar? ¿quedas con tu chico? ¿Vas al cine? ¿Ves otra serie? ¿Te pegas un baño de burbujas?

- BLANCA: Recupero sueño y después a partir de ahí empiezo una vida normal y corriente de ocio que al final cuando estás rodando no tienes mucho tiempo de ver a todo el mundo que por horarios de rodajes no puedes porque son muy absorbentes.

- CH: Los ex son pasado, hablemos del presente ¿qué tal con Javier? ¿Has podido escaparte con él este verano?

- BLANCA: Pues yo estoy muy bien, muchísimas gracias. Bien, está todo bien.

- CH: Es que como no os vemos y para no inventarnos las noticias pues te preguntamos*

- BLANCA: Pero como sabéis que yo no hablo de estas cosas* Me encantaría contaros mi vida más íntima que hago en mi casa, pero no lo haré, lo dejaré para otro día. Pero yo estoy bien, estoy bien.

- CH: ¿Volveréis a trabajar juntos como en ‘El verano que vivimos’?

- BLANCA: Pues la verdad que no me he parado a pensar en ello. Pero es una actor fantástico, o sea que por qué no.

- CH: ¿Hay algún proyecto personal en común? ¿Iros a vivir juntos?

- BLANCA: Yo sé que me quieres preguntar cosas muchísimo más profundas y más intensas pero no voy a contestarte a eso. Pero de verdad que está todo bien, agradezco el interés.