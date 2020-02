Bigote Arrocet no quiere saber nada de los ataques de su hija Gabriela a las Campos

Edmundo Arrocet sigue lidiando con su separación de María Teresa Campos. El cómico chileno ha tenido que hacer frente a las contundentes declaraciones de su hija Gabriela. Una exclusiva en la que su hija no dejaba en buen lugar a Carmen Borrego y Terelu Campos.

“Creo que Carmen Borrego no es quién para hablar de mi padre. Los hijos, que ya somos todos mayorcitos, debemos mantenernos al margen. Confieso que Terelu y Carmen nunca me dieron buena espina”, aseguraba Gabriela en la revista SEMANA.

Un ataque que Edmundo dice desconocer por completo: “Eso no tengo la menor idea. Eso me han contado, pero de incendiarias no sé lo que significa eso”, y reiteraba que no veía nada de la televisión: “Escucha, no he visto la entrevista porque no tengo televisión normal”.

Una situación muy complicada que Bigote está tratando de llevar de la mejor manera posible: “A ver, escúchame una cosa. Yo hablo yo. Lo que hablen mis hijos es tema de ellos, pero yo hablo yo. Y si quiero decir algo, lo tendré que decir yo y el resto inventen lo que quieran. ¿Te parece bien? Nadie habla por boca mía, eso que quede claro. La boca mía es la mía”.