Bertín Osborne y Fabiola Osborne celebran un día muy especial a pesar de su separación

La actualidad informativa tiene como protagonistas estos días a Bertín Osborne y Fabiola Martínez. Desde que se hizo pública la ruptura de la pareja, todas las miradas están puestas en cómo será el divorcio entre ellos y lo cierto es que ambos se han manifestado públicamente y han asegurado que se tienen un cariño inmenso y que lo más importante en estos momentos son sus hijos.

Hoy, Kike Osborne cumple 14 años y sin duda, se trata de uno de los días más especiales para los padres, ya que han visto cómo su hijo ha ido superando todas las barreras que le ha puesto la vida y ha sorprendido a la pareja en multitud de ocasiones demostrando la gran fortaleza que tiene.

Hace unos meses, los propios padres hacían público por redes sociales el contagio de Covid de su hijo Kike, algo que preocupaba mucho a los seguidores de ambos, pero que sorprendentemente se mostraba asintomático y superaba, tras días de estar en cuarentena el virus sin dificultad.

Ahora, el ojo crítico se encuentra en cómo los padres van a gestionar su divorcio para que a sus hijos no les falte de nada y lo cierto es que no tenemos ninguna duda de que ambos van a hacer todo lo posible para facilitar el trámite y que los hijos no se vean afectados en esta noticia que ha entristecido a todo el mundo. Lo que no sabemos es si Bertín y Fabiola pasaran juntos el día de hoy para festejar en familia este día tan especial.