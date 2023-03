Bertín Osborne y Fabiola Martínez se reconcilian

Bertín Osborne se sentaba hace varias semanas en ‘Déjate querer’, programa de Paz Padilla en Telecinco, y aseguraba que estaba en un momento de su vida en el que está disfrutando de su soltería. Sin pelos en la lengua, el presentador dejó claro que “nunca he estado enamorado”, una declaración que no le hizo nada de gracia a su exmujer, Fabiola Martínez, que no dudaba en contestarle días más tarde en ‘Y ahora Sonsoles’.

La colaboradora de televisión se mostraba visiblemente molesta con estas afirmaciones, pero dejaba claro una cosa: no va a consentir que públicamente haga ese tipo de comentarios teniendo dos hijos con él fruto del amor que ambos han sentido. A las pocas horas, Bertín reaccionó a las declaraciones de Fabiola y publicaba un vídeo en su perfil de Instagram con el que zanjaba la polémica.

El cantante aseguraba que se ha casado dos veces en su vida porque ha estado enamorado, pero en concreto con Fabiola “estaba fundido, no podía vivir, plantearme mi vida sin ella” por eso ponía en valor a su exmujer tras sus desafortunadas declaraciones: “después de estos 18 años me ha demostrado que ha sido la mejor pareja, mujer, madre, una persona íntegra, no es que sea importante es mi vida es que es fundamental”.

Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Fabiola durante el día de hoy y nos ha confesado que acepta la rectificación de Bertín tras sus polémicas palabras: “Muy bien, lógico. Él es así”. La exmujer del cantante salía de casa afirmando haber entendido “perfectamente” al presentador y evita hablar acerca de si es cierto que se enfrentó a él durante la última visita a su casa: “Todos súper bien, de verdad”.

En cuanto a las palabras de Eugenia Osborne: “No las he visto, pero sí, hemos hablado todos así que fenomenal”. La hija de Bertín le defendía hace unos días asegurando que su padre “tiene una manera de querer diferente, pero adora a Fabiola, no hay duda”. De esta manera, parece que todo está arreglado entre estos dos tortolitos que siguen teniendo muy buena relación a pesar de llevar ya dos años separados.