Bertín Osborne y Fabiola Martínez: así está su relación según la venezolana

Mucho se ha hablado de la entrevista de Fabiola Martínez en el ‘Deluxe’ confesando los motivos por los que decidió separarse de Bertín Osborne después de 20 años de amor y dos hijos en común. La venezolana, muy sincera, desnudaba sus sentimientos y desvelaba que en los últimos tiempos, a pesar de lo enamoradísima que había estado del cantante, había dejado de ser ella misma, se veía triste cuando se miraba al espejo, había perdido su identidad y se sentía tan solo la ‘mujer de’. Las constantes discusiones en la pareja y el convencimiento de que su relación había dejado de avanzar por los mismos derroteros hicieron lo demás y, después de meditarlo, tomaron una dolorosa decisión de la que, sin embargo, ninguno de los dos se arrepiente, cerrando así la puerta a una posible reconciliación.

Lejos de hablar tan solo de Bertín, Fabiola también se pronunciaba sobre las declaraciones que, en diferentes medios de comunicación Arévalo - íntimo de la parjea - había hecho sobre su ruptura con el presentador. Molesta, la velenzolana recriminaba al humorista que hubiese hablado públicamente de su separación y sin embargo, si tan amigo se considera de ella, ni siquiera le hubiese llamado para preguntarle cómo estaba llevando este durísimo trance.

Un reproche que Arévalo, dolido, no tardaba en contestar en ‘Sálvame’, asegurando que Bertín dio su beneplácito para que concediese una entrevista hablando de su ruptura con Fabiola. Asegurando que nunca ha hablado mal de la venezolana, el humorista valenciano aseguraba además que, tras la separación, le escribió mensajes mostrándole su apoyo y ofreciéndose a prepararle un arroz, por lo que consideraba injusto que la modelo hubiese cargado contra él en el ‘Deluxe’.

Ahora, una Fabiola cansada de la polémica, responde a Arévalo, aclara que ya ha hablado con él y desmiente que tenga una tensa relación con Bertín tras su entrevista más sorprendente.

“No es cierto”, responde tajante la venezolana cuando le preguntamos por los rumores de que su separación no ha sido tan idílica como nos quieren hacer ver. “Tenemos una relación maravillosa, no sé de donde sacan eso ni quién. Seguramente haya muchos interesados alrededor que eso es lo que habría que estudiar”, apunta, dejando caer que alguien estaría intentando malmeter entre ella y Bertín. “El problema es que damos explicaciones, pero nunca son suficientes. Cada cosa que se dice se riza el rizo para seguir diciendo”, se lamenta la modelo.

Sobre su polémica con Arévalo, Fabiola aclara que “he hablado con él y muy bien. Él me ha llamado y se lo he agradecido un montón. Le he dicho lo que yo pienso, que no me gusta que está hablando por mí y que si lo va a hacer que me lo diga, no tengo ningún problema, yo entiendo cómo funciona la televisión. Si vas a ir en portavoz de mi persona, por lo menos dímelo”. “Me ha dicho que sí, que no me preocupe, yo lo aprecio mucho, no tengo ningún problema, pero entre las amistades también hay malos entendidos y más cuando está la tele de por medio”, señala demostrando que su amistad con el humorista está por encima de malos entendidos.

Cambiando de tercio, la venezolana asegura “no tener ni idea” de la nueva ilusión de Eugenia Osborne con el fisioterapeuta Javier Castillo tras su reciente separación de Juan Melgarejo. “No he visto nada y además no he hablado con ella, pero conociéndola lo dudo muchísimo”, señala sorprendida, afirmando que “si llega el amor, llega, pero sabríamos algo. Me extraña muchísimo”. Un amor al que por cierto, ella, confiesa no estar abierta: “nada, cero”.