Bertín Osborne se reencuentra con Fabiola Martínez tras el anuncio de su separación

Tan sólo dos días después de hacer pública su separación matrimonial, Bertín Osborne y Fabiola Martínez han vuelto a verse las caras. El reencuentro ha sido en la casa que la ya expareja tiene en Madrid, donde la venezolana reside ahora con sus hijos Kike y Carlos. Poco después de las 13.00 horas el presentador llegaba, intentando pasar desapercibido en la parte de atrás de un coche, al que todavía es su domicilio para ver a su exmujer y a sus pequeños, a los que todavía no había podido visitar desde que su ruptura saltó a la luz.

Un reencuentro sorprendente incluso para la propia Fabiola, que minutos antes llegaba a su domicilio y confesaba que todavía no sabía cuando Bertín viajaría hasta Madrid para ver a sus hijos: “no lo sé, no lo sé”. La venezolana, bromeando con que “nunca me había sentido tan importante” ante la expectación mediática que se ha creado tras su separación, aseguraba que “hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Yo creo que lo más importante, no hay novedades, sigue todo igual. Seguramente que cuando avancemos y tengamos las cosas un poquito más organizadas lo sabréis también. Muchas gracias”.

Sin embargo, y para sorpresa de todos - no sabemos si también para Fabiola - sí que ha habido novedades tras la entrada en el domicilio conyugal de Bertín Osborne, que llevaba varios meses sin visitar la capital, puesto que está centrado en su trabajo al frente de “El show de Bertín” en Canal Sur, y por lo tanto ha establecido su residencia en Sevilla.

Ocupando la parte de atrás de un coche e intentando no ser visto y evitar las incómodas preguntas de la prensa tras los rumores que sobre él han empezado a circular en distintos medios, Bertín entraba discretamente en el chalet familiar sin hacer declaraciones, donde en estos momentos se encuentra con sus hijos, Kike y Carlos, y con su exmujer, Fabiola.