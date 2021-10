Belén Esteban vuelve a arremeter contra Jesulín de Ubrique

Belén Esteban brotó el miércoles en ‘Sálvame Diario’ cuando se tocó el tema de la operación estética que se ha hecho Julia Janeiro, que como bien han contado en dicho programa, se la ha pagado su padre. La colaboradora de televisión, que lleva mucho tiempo sin hablar de la relación que hay entre Jesulín de Ubrique y su hija, no ha podido evitar no explotar en directo.

“Me jode que a una le pague las tetas y a la otra no le pague la carrera” ha dicho Belén Esteban rotundamente, pero las declaraciones de la colaboradora no se quedaban ahí, ya que ha confesado quién de la familia Janeiro tiene relación con su hija: “A la tía de mi hija, a Mamen, muchas gracias por ser la única de la familia que te preocupas, estaré siempre agradecida, te lo digo de corazón. Solo sé yo cómo es esa relación. También le quiero dar las gracias por alguna cosa a Beatriz Trapote”.

Belén Esteban ha dejado claro que no va a hablar de su hija, pero le ha llamado la atención al torero: “Qué suerte tienes Jesulín de que tu hija no me deje hablar, esa es la suerte que tú tienes, si me dejara hablar se te caería la cara de vergüenza, a ti. Qué suerte tienes de la niña que tienes”.

Y le ha advertido que: “Si te cuenta algo la Jose que te lo cuente bien, o te ves el programa luego”, también le ha recordado que la última vez que habló de él fue por culpa de su mujer, María José Campanario: “Acuérdate de la cartita de lo que quería dar a entender, en el pecado llevas la penitencia, quién te ha visto y quién te ve”.

Belén Esteban ha dejado claro que no hay relación entre padre e hija, asegurando que el único regalo que el torero le ha hecho ha sido: “En 22 años una barbie embarazada”, algo que ha dejado boquiabiertos a todos los colaboradores en plató.