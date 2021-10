Belén Esteban sigue aprovechando la verdulería para lanzar sus productos

Feliz por la espectacular aceptación y el éxito que ha tenido el lanzamiento de su gazpacho y su salmorejo, Belén Esteban ha lanzado sus nuevos y esperadísimos productos, una crema de verduras 100% natural y unas patatas fritas con las que pretende revolucionar el mercado, puesto que como la colaboradora confiesa, “he conseguido mi patata soñada”.

Pletórica y visiblemente nerviosa por este gran paso en su andadura empresarial, la ‘princesa del pueblo’ ha presentado sus nuevos alimentos a la prensa en el madrileño Museo Chicote. Con un elegante traje blanco y un top en tonos naranjas, Belén se ha sincerado en una entrevista en la que, feliz por el lanzamiento de dos nuevos productos de ‘Los sabores de la Esteban’, nos ha contado si todavía piensa en ampliar la familia con Miguel Marcos, con quien vive su mejor momento.

- CHANCE: Promocionando el nuevo producto. De las cremas sabía algo, pero las patatas ha sido una sorpresa.

- BELÉN: Claro, era el producto estrella. Pues sí, hemos sacado las cremas que cómo veréis son de verduras, calabaza y calabacín súper natural, y luego la gente dirá, pero las patatas no son naturales, pero es que a la hora del aperitivo una buena patata frita. La verdad es que estoy muy contenta y estoy muy involucrada en el proceso. He tenido que ir mucho a Murcia para ver el producto, hasta que di con la receta y me gustaba. He sido muy exigente.

- CH: ¿Cómo te ves tú cómo empresaria?

- BELÉN: Ay, yo estoy encantada porque quiero que quede muy claro que yo no soy imagen, soy la empresa. También quiero dejar muy claro que no me vean como la Belén televisiva, que yo tengo unos productos de alimentación que aunque la gente me diga que rabia te tengo, pruébalos. Mucha gente habla sin saber las cosas y eso me sienta mal*

- CH: Eso te iba a comentar porque más de veinte años lleva Belén Esteban dando la cara en tele, tienes detractores, evidentemente, y tienes muchos más seguidores.

- BELÉN: Eso siempre pasa, siempre hay gente que te quiere y otra gente que no te puede ni ver.

- CH: ¿Pero cómo te puedes mantener durante veinte años? ¿Qué crees tú que gusta tanto?

- BELÉN: Pues yo creo que me ven como que soy normal, ¿no? Que gente que sale en la tele que no es normal, creo que es eso. Ya me ves tú haciendo la compra, comprando el pan* Yo soy ama de casa, sí.

- CH: Qué orgullosa tu familia de ti en estos momentos.

- BELÉN: Sí, bueno, mi padre no está, pero mi madre y mis hermanos sí. Mi madre dice que hoy había rezado y le digo, pero mamá, ¿por qué rezas? Si no me voy a operar* Dice, hija, para que salga todo bien. Hoy mi madre ya se ha ido a comprarlos allí a Benidorm. Mi padre estaría súper orgulloso de mí, estaría aquí sentado.

- CH: ¿Te preocupan ahora comentarios de la OCU?

- BELÉN: Yo a la OCU le tengo mucho respeto, pero yo sinceramente yo lo que veo es que a la gente le ha gustado porque lo he visto en las ventas que he tenido entonces estoy muy agradecida, pero yo de la OCU no puedo decir nada malo. Solo creo que en la OCU lo habrán probado, yo creo. Yo lo que quiero es que guste a la gente.

- CH: Hemos visto tu evolución, cosa que nos alegramos los compañeros de la calle un montón, y yo creo que el lema de tu vida es ‘pon un Miguel en tu vida’.

- BELÉN: Vamos a ver, mi marido es importante en mi vida, pero yo también he puesto mucho de mi parte, ¿eh? Pero es verdad que Miguel me ha dado mucha estabilidad, sí, mucha. Yo antes de conocerle ya estaba cambiada, pero es verdad que me ha dado mucha estabilidad.

- CH: El hombre de tu vida

- BELÉN: Sí. Pero yo también le he dado mucha estabilidad a él ¿eh? Siempre estáis con que Miguel es muy bueno, sí, pero yo no soy mala. Lo digo en broma.

- CH: Te escuché que te gustaría casarte por la iglesia.

- BELÉN: Que no, que no. Eso me lo ha dicho un periodista. Hemos dicho de volvernos a casar, pero ahora lo tenemos parado como lo de los hijos, no quiero que me pregunten por los hijos más, de verdad.

- CH: ¿Pero no te importaría?

- BELÉN: No me importaría pero ahora mismo* eso es importante pero no como antes cuando me casé, ahora estoy más paradita.

- CH: Tú ahora mismo estás feliz, ¿cómo te encuentras?

- BELÉN: Sí. Yo estoy pasando un buen momento personal y profesional, estoy muy contenta. Muy contenta.

- CH: ¿Te han felicitado por tus productos los de Ubrique?

- BELÉN: No voy a decir nada. Yo creo que quien calla otorga.

- CH: ¿Tu vida la diriges tú?

- BELÉN: Sí, gracias a Dios sí. La dirijo yo.

- CH: ¿Te arrepientes de algo?

- BELÉN: Sí, me arrepiento de cosas ¿pero de qué vale ya arrepentirte? Es lo que hay. Yo miro el presente.

- CH: ¿Cómo van los temas judiciales?

- BELÉN: Van bien, estamos esperando porque sabéis que con lo de la pandemia va todo muy lento pero estoy muy contenta y muy bien.

- CH: Vas por lo penal tanto contra Toño como contra su mujer ¿no?

- BELÉN: Totalmente. Sí, sí. Yo es que me quedo con lo que es mío. Yo no cojo nada de nadie.

- CH: ¿Cómo se encuentra Anabel?

- BELÉN: Está muy contenta, está muy feliz y yo pasé una boda muy buena, me lo pasé muy bien y disfruté muchísimo. Yo no puedo decir otra cosa. Se nos fue la voz a todas y ayer fue la dieron medicación y ya está.

- CH: ¿Para cuánto tiempo veremos a Belén en televisión?

- BELÉN: Hombre yo creo que para mucho, creo que para mucho. Yo voy a seguir en mi trabajo. Todo el mundo me dice lo mismo pero yo voy a seguir. Me gusta mi trabajo y estoy muy feliz en mi trabajo. Me gustaba la tele de antes y me gusta la de ahora. Yo sé hacer lo que sé hacer. Yo no quiero ser presentadora. Yo de colaboradora y copresentadora estoy muy bien.