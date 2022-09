Belén Esteban regresa a los platós 4 meses después

Hace 134 días, Belén Esteban sufría una aparatosa caída en el plató de ‘Sálvame’ con la que se rompió la tibia y el peroné. Un percance que obligaba a la colaboradora a abandonar la televisión por un periodo, que en la jornada de este lunes ha llegado a su fin.

Y es que Belén ha regresado a ‘Sálvame’ después de 4 meses alejada de los focos recuperándose de su lesión, provocada cuando en el programa de Telecindo intentaban recrear una prueba de ‘Supervivientes’ para la promoción del reality. Esteban intentaba aguantar el máximo tiempo posible agarrada a una barra horizontal, compitiendo con Lydia Lozano, cuando se precipitó y se fracturó los dos huesos.

En su vuelta al programa por excelencia de las tardes del canal de Mediaset, a la madrileña se la ha podido ver con muletas todavía en proceso de rehabilitación de la pierna tras las varias operaciones que recibió. Un malestar que no ha privado a la ‘princesa del pueblo’ de volver a estar en su salsa y hacer los alegatos que tan acostumbrados tienen a la audiencia.

Uno de sus primeros enganchones ha sido al oír mencionar el nombre de Sofía Suescun como posible nueva colaboradora del programa, algo a lo que Belén no ha reaccionado bien por las ataques que recibió de la pamplonesa por sus problemas de drogadicción: “Yo he sido drogadicta hace 14 años y desde entonces soy una mujer nueva”.

Además de su vuelta a ‘Sálvame’, la ‘princesa del pueblo’ se prepara para lanzar, “antes de final de año” nuevos productos con su marca de alimentación, ‘Los sabores de la Esteban’, sobre los que por el momento no puede darnos ninguna pista: “Estoy muy contenta y deseando hacer la promoción porque con mi gazpacho, el salmorejo y las patatas no he podido, pero sabéis que de este tema nunca puedo adelantar nada”.