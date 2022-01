Belén Esteban acaba en Comisaría por culpa de Gustavo González

Belén Esteban ha dejado boquiabiertos a los televidentes este jueves en ‘Sálvame Diario’... Nada más empezar el programa Gustavo González ha querido dar su opinión sobre la actualidad informativa y enseguida la de Paracuellos ha dicho en alto: “Sí, últimamente Gustavo González sabe todo de toda la gente que trabaja aquí”.

Una afirmación que nadie ha entendido hasta que Kiko Hernández le ha dicho a su compañero: “¿Pero, no le vas a responder a Belén?” y entonces la colaboradora, al ver el silencio que estaba guardando Gustavo ha decidido hablar: “Me ha llamado la policía para avisarme lo que tenías en tu casa mío, yo no tengo ninguna multa ¿vale?”

En ese momento, el director del programa ha mandado parar el tema y debido a esta orden, la colaboradora ha dejado de explicar lo que le ha sucedido recientemente, pero Belén Esteban ha añadido: “Quiero dar las gracias a la Comisaría por el buen trato que me dieron porque cuando me llamaron me asusté. Me dijeron que me tenía que presentar y fui con mi abogado”.

Pero antes de terminar de hablar de este conflicto con Gustavo González, Belén ha añadido una coletilla que ha dejado a entrever que su compañero habría investigado a la colaboradora: “A mi nadie me tiene que investigar si tengo cosas malas en la policía”. El paparazzi ha preferido guardar silencio y no ha hecho ninguna declaración al respecto, reflejando así que no quiere tener ninguna guerra con su compañera.