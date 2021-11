Así habla Olga Moreno de Antonio David Flores: “Con muchísimo amor y muchísimo respeto”

Recuperando poco a poco la sonrisa tras su separación de Antonio David Flores, Olga Moreno ha pasado unos días muy especiales en Madrid en los que, además de asistir con su exmarido y Rocío Flores al cumpleaños de una persona cercana a su familia, se ha reencontrado con dos de sus grandes apoyos en ‘Supervivientes’, Marta López y Alejandro Albalá, como la gran hermana compartió feliz en sus redes sociales.

Hoy, la colaboradora ha reaparecido en ‘Ya es mediodía’ y ha contado cómo está Olga y cómo habla la sevillana de Antonio David Flores. ¿Ve posibilidades de reconcilación en la pareja? Por sus palabras, ¡parece que sí!

Asegurando que la ganadora de ‘Supervivientes’ no tiene intención de conceder ninguna entrevista ni de sentarse en un plató a pesar de que ha recibido numerosas ofertas, Marta López ha desvelado cómo encontró a su amiga y cuáles son sus planes más inmediatos: “Va a seguir con su vida igual. En su tienda y con su familia. Creo que no va a volver a televisión”.

“Yo la he encontrado muy bien, tranquila; algo más flaca pero muy guapa. Yo la he visto bien. No la he visto con miedo, ni angustia ni preocupada”, ha afirmado, asegurando que después de este reencuentro en el que “nos reímos mucho”, pronto volverán a quedar: “Tenemos planes, hemos quedado en vernos la próxima semana o la otra y salir para apoyar a un compañero de ‘Supervivientes’, que va a abrir un local”.

Muy discreta y dejando claro que como amiga no va a contar lo “más íntimo” que habló con Olga -salió el tema de Antonio David, ha confirmado-, Marta ha dejado en el aire si ve posible una reconciliación en la pareja: “No lo sé, pero Olga habla con muchísimo amor y respeto de Antonio David”. “No sé si dejarán de convivir o no, pero mi percepción es que Olga ama a David. Le ha amado siempre y le respeta muchísimo”, ha añadido.

Molesta con los comentarios de su compañera Alba Carrillo acerca de que la buena relación entre ambos es por los enemigos en común que tienen y a las “tragaderas” de Olga con las presuntas infidelidades del excolaborador, Marta ha salido en defensa de su amiga asegurando que la ganadora de ‘Supervivientes’ no cree que Antonio David le haya sido desleal: “Ella tiene otra opinión diferente. No aguantaría cosas de esas. Olga no es tonta y no la veo capaz de aguantar todo lo que se está diciendo y no son ni han sido nunca una pareja abierta”.