Así ha terminado la relación entre Melyssa y Tom, concursantes de La isla de las tentaciones

Como bien llevamos viendo durante todas las emisiones de esta temporada de La isla de las tentaciones, Melyssa y Tom iban a acabar como el rosario de la aurora. Y así ha pasado. La joven ha estado llorando a lágrima viva en cada rincón de la villa donde ha estado viviendo por su pareja, mientras que este ha estado disfrutando de su relación con Sandra, la tentadora que le ha vuelto loco desde casi al principio del concurso.

Melyssa ha vuelto a preferir no ver las imágenes de Tom en la hoguera porque ha confesado sentirse derrotada y no ha querido sufrir más. Además, ha asegurado que lo quiere es tener una hoguera de confrontación con el que todavía es su pareja para hablar con él y aclarar todo lo que ha pasado en el concurso.

Por su parte, Tom ha visto imágenes de Melyssa llorando por todas las esquinas de si viña y asegura que sigue siendo su pareja, pero que él va a seguir disfrutando con Sandra y dejándose llevar. Unas declaraciones que nos han llamado la atención a todos y que han sido muy criticadas por redes sociales porque no se entiende cómo puede ser así de egoísta.

Hemos visto la hoguera de confrontación que ha habido entre ellos dos y hemos salido de dudas de una vez por todas. “Que te vaya muy bien en la vida, no vuelvas a escribirme, a ver si tienes h..... de hablarlo con mi madre, a mi no me vuelvas a hablar” han sido las últimas palabras de Melyssa en la hoguera final, dejando claro que quería marcharse sola, sin Tom. Pero antes de esto ha habido una conversación en la que hemos podido escuchar frases como:

TOM: lo siento mucho de verdad, por hacerte daño

MELYSSA: me das asco, eres la peor persona que he conocido en mi vida, tu ríete, te has acostado con ella, cerdo, cerdo de mierda cómo has podido, contéstame, ¿te has quedado a gusto? me voy a quedar para escuchar lo que tienes que decir, ¿no te da vergüenza que tu padre vea esto?

Unas declaraciones que salían de la boca de Melyssa en plena euforia de ver cómo su novio se liaba con otra persona mientras ella lo pasaba mal en su villa. Tom continuaba la conversación diciendo:

TOM: si, pero no me arrepiento

MELYSSA: te las has f...... tío, te has acostado con ella, cómo has podido, eres una mentira, ¿te has enamorado de ella?

TOM: todavía no, tengo sentimientos por ella, con ella, no sé, estoy bien con ella, soy yo mismo, lo siento, pero...

Melyssa no podía más y dejaba el llanto por la rabia, de esta manera su discurso cambiaba completamente y terminaba diciendo:

MELYSSA: no lo sientas, porque me das asco. Eres la peor decepción de mi vida, tienes un corazón podrido y ella es otra guarra asquerosa que se ha dejado llevar por ti y por tus mentiras. Yo tengo claro que no quiero seguir con esta persona, para mí ha muerto, no quiero cruzármelo más en la vida. Ahora estoy fuerte, me da tanto asco que no me merece, yo soy mejor persona que él.

TOM: me da igual lo que dice