Así ha sido la espectacular fiesta de cumpleaños de Gloria Camila

El lunes pasado Gloria Camila cumplía 26 años y este sábado lo ha celebrado por todo lo alto. Con motivo de los Carnavales, la colaboradora de televisión pedía a todos los invitados que acudiesen al gran evento vestidos de vaqueros y así ha sido. El sitio elegido ha sido una finca a las afueras de Madrid donde ha reunido a todos sus seres queridos: Ana María Aldón, su novio David, Ortega Cano, sus hermanos y su sobrina -que no Rocío Flores-.

Sin duda lo que más nos ha gustado es cómo Ortega Cano se ha puesto las botas de campo y se ha plantado un sombrero como si fuera un ‘cowboy’ para disfrutar no solo de la temática de la fiesta, sino de la reunión que ha conseguido Gloria Camila con el motivo de su cumpleaños.

El diestro se mostraba orgulloso ante las cámaras y confesaba que estaba de lo más feliz: “Intentamos que la familia esté unida, es lo más bonito que hay en la vida”. Una fiesta en la que Gloria ha estado arropada por sus hermanos y gran parte de la familia: “la verdad que súper bien, he tenido a mi sobrina -la hija de José Fernando-, he tenido a mi hermano, he tenido a mi otro hermano pequeño. La verdad que somos tres hermanos súper unidos. Son todo un apoyo y un amor excepcional”.

Lo cierto es que Gloria siempre aprovecha cualquiera ocasión para tener a todos sus familiares cerca y disfrutar de un rato agradable. En esta ocasión la joven ha sido la que ha organizado todo y ninguno de ellos ha querido faltar a la fiesta.

Entre los invitados también hemos visto rostros conocidos como Violeta Mangriñan, que esta embarazada de su primer hijo con Fabio o Mari Ángeles Grajal, que acudía junto a su hijo Jacobo Ostos. Una fiesta de lo más íntima, en la que los habitantes del propio pueblo no han querido perderse la oportunidad de ir a ver a la joven y al torero.

Un grupo de señoras acudía a la finca del pueblo y se adentraba en la fiesta gavilana de Gloria Camila para conocer a Ortega Cano y a la joven, y lo cierto es que lo conseguían y salían asegurando que la familia se había portado con ellos de lo más simpática posible.