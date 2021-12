Así fue la reconciliación (o pantomima) de Rosa Benito y Belén Esteban

Belén Esteban sorprendía a propios y a extraños este miércoles al anunciar inesperadamente en ‘Sálvame’ que vuelve a ser amiga de Rosa Benito. “Sonso, que Rosa y yo ya nos hablamos” exclamaba al final del programa la ‘princesa del pueblo’ cuando Jorge Javier Vázquez daba paso a Sonsoles Ónega y su ‘Ya son las 8’, dejándonos a todos completamente impactados porque no nos imaginábamos que las dos archienemigas públicas se hubiesen reconciliado detrás de las cámáras.

Un sorprendente acercamiento que Rosa ha confirmado sonriente en ‘Ya es mediodía’, desvelando que fue tras un encuentro en los pasillos de Mediaset cuando se gestó su reconciliación. “Nos abrazamos y hubo emoción porque recordamos cosas que nos han pasado”, ha apuntado, asegurando que su recuperada amistad con Belén ha sido posible porque “siempre me quedo con lo bueno de las personas que nos enriquece mucho más que lo contrario. Lo malo solo te enquista por dentro y no te deja ser feliz”. “Vamos a retomarlo y a seguir para adelante que es lo más importante”, ha añadido ilusionada.

Visiblemente emocionada después de ver un vídeo con los mejores momentos de su historia con Belén, la ex mujer de Amador Mohedano ha destacado que han sido “veinte años de amistad muy bonitos”. Por eso, a pesar de no querer entrar en detalles de lo que ha hablado con la de San Blas después de su inesperado acercamiento, sí ha contado por qué se rompió su amistad: “Cuando me voy de ‘Sálvame’ pasaron una serie de cosas que no quiero recordar porque fueron muy dolorosas, porque siempre se mete a la persona que más daño me hacen - en clara referencia a su hija, Chayo Mohedano - y llega un momento que se rompe todo”.

Sin embargo, y a pesar de que han estado años sin dirigirse la palabra, Rosa ha destacado su lealtad hacia la Esteban porque “siempre he sido fiel a toda la gente mía. Incluso si a mí me atacan sigo siendo fiel. Para mí la amistad es lo más importante que pueda haber aunque ya no exista la amistad”. “Puedo decir ‘qué mala es’, pero la intimidad, esa complicidad que hemos tenido, esas horas de teléfono, eso no me los va a sacar nunca jamas, incluso atacan a la persona que más quiero o a mí. Jamás” ha asegurado.

Por eso, y a pesar de que su relación con otros de sus ex compañeros de ‘Sálvame’ es irrecuperable porque “no los quiero en mi vida aunque hayan estado porque no me hacen bien y prefiero no tenerlas en mi camino”, tiene claro que a Belén “sí la quiero en mi vida”.