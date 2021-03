Este viernes se han celebrado en Madrid los premios Elle Women Awards que destacan a mujeres por su liderazgo en la sociedad y su contribució para visibilizar el talento femenino. Numerosos rostros conocidos han apoyado con su presencia los galardones de la conocida revista, que se ha convertido en el evento más glamouroso de la semana.

Eugenia Osborne, madre, empresaria e influencer, se ha convertido con su elegancia y su simpatía en una de las protagonistas de los premios y, entre otras cosas, nos ha confesado cómo llevan sus hermanos pequeños, Kike y Carlos, la separación de sus padres, Fabiola Martínez y Bertín Osborne.

- CHANCE: Eugenia, premios Elle dedicados a la mujer. ¿Qué tiene que tener una mujer Elle?

- EUGENIA: Pues creo que tiene que tener fuerza, naturalidad, autenticidad y confianza.

- CH: Estamos en la semana de la mujer y queda mucho por conseguir. ¿Tú en tu casa intentas educar a tus hijos en la igualdad?

- EUGENIA: Bastante, a los niños los tengo bastante aleccionados. Soy de las que considera que tienen que dejar pasar a las mujeres antes, que eso siempre se lo digo a mis hijos, pero también que hay que ayudar, que tienen que recoger la mesa, que tienen que meter los platos en el lavaplatos, que ayuden a sacar el lavaplatos, que tienen que fregar y si tienen que recoger un pipí del perro lo tienen que recoger... Todos por igual.

- CH: Eugenia, la actualidad manda y te quería preguntar si has escuchado los comentarios que se escaparon en los Premios Goya con el micro abierto.

- EUGENIA: A ver, esos comentarios obviamente son tremendos porque una cosa es elogiar y otra es insultar y ahí directamente fueron insultos. Da pena que todavía haya hombres que hablen así de la mujer... Es que hay que acabar con esto de alguna manera. Yo a mis sobrinos y a mis hijos siempre le digo lo mismo que las mujeres son todas princesas, todas guapas y a todas hay que tratarlas muy bien.

- CH: ¿Qué tal se encuentra tu padre?

- EUGENIA: Se encuentra muy bien. Ayer estuve con él, hoy también estaré con él un ratito y está muy bien, trabajando mucho, muy animado, con muchos proyectos divertidos. Está divertido.

- CH: Y Kike y Carlitos, ¿cómo se tomaron que sus papás no vivan juntos en este caso?

- EUGENIA: Kike realmente no se da mucha cuenta porque al final mi padre viene bastante y está acostumbrado a que mi padre viajaba mucho, entonces no se está dando cuenta. Carlitos pues de primeras si ha sido un shock, pero es un niño tan maduro para la edad que tiene que lo está llevando bastante bien, bastante bien sí.

- CH: A lo mejor ve que la relación entre Fabiola y tu padre pues será fluida y eso le ayudará, ¿no?

- EUGENIA: Ayuda mucho cuando los padres se llevan bien. En mi caso, que yo también soy hija de padres divorciados, mis padres se llevaban tan bien que era una gozada así que yo pido a todos los padres que pasen por un proceso así que piensen en los niños y en el bienestar de los niños siempre.

- CH: ¿Tu padre tiene intenciones de venirse para Madrid o va a estar de Sevilla a Madrid?

- EUGENIA: No, yo creo que su intención cómo ha tenido siempre es vivir en el campo. Él tiene su base en Sevilla y luego de ahí vendrá a dónde tenga que ir para trabajar, para ver a los niños, para vernos a nosotras y todo.

- CH: Preguntarte también por tu hermana que la vemos súper enamorada, súper bien con su chico. ¿A ti qué te parece? Imagino que ya habréis estado con él.

- EUGENIA: Sí, sí, lo conocemos, conocemos a la familia también desde hace mucho tiempo o sea que estamos muy contentos porque ya había una relación previa y sabíamos que era un chico estupendo, entonces estamos encantados.

- CH: Después de tener vuestro ejemplo de tener tantos hijos todas, ¿tiene ganas ya de maternidad?

- EUGENIA: Mi hermana creo que todavía no, pero después de haber visto tantos niños, tantos sobrinos y ver lo que nos ha supuesto... Yo creo que todavía no ha llegado el momento, pero bueno, yo espero que llegue pronto porque mis hijos se van haciendo mayores y necesitan más primos.

- CH: ¿La veremos pasando por el altar?

- EUGENIA: Hombre, yo también espero que sí. Yo es que tengo muchísimas ganas, creo que todos tenemos muchas ganas de bodas, de fiestas... ¡Por favor! Que sí, que haya boda.

- CH: ¿Qué va a ser lo primero que quieras hacer cuando podamos tener una vida normal entre comillas?

- EUGENIA: Viajar, es lo primero que voy a hacer. Cómo si es irme a Francia, lo más cercano a Portugal, yo que sé, pero salir.

- CH: ¿Con ganas de vacunarte?

- EUGENIA: Pues sí, pero creo que hasta el 2022 por ahí no me toca. Yo con que se empiece a vacunar ya a la gente mayor me quedo más tranquila.

- CH: A colación de lo que acabas de decir de la vacunación, ¿qué te parece que la Infanta Elena y la Infanta Cristina se hayan vacunado?

- EUGENIA: Yo respeto muchísimo a la monarquía y respeto muchísimo al Rey emérito porque lo conocí por mi padre, es amigo de mi padre, le tengo muchísimo cariño y prefiero no pronunciarme sobre este tema.