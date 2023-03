Así está Hiba Abouk tras el escándalo sexual de su marido

Pelayo Díaz es uno de los pioneros en lo que a crear contenido a través de redes sociales se refiere y, como no podía ser de otro modo, ha sido uno de los asistentes a la segunda edición de los Premios Ídolo; un evento en el que ha roto su silencio sobre el delicado momento que atraviesa una de sus mejores amigas, Hiba Abouk, después de que su marido Achraf Hakimi haya sido inculpado por la Fiscalía francesa por la presunta violación de una joven en su domicilio el pasado 25 de febrero.

“Aunque soy súper amigo suyo y le voy a apoyar en todo como he hecho siempre no me puedo pronunciar en esto. No me compete a mí, sobre todo hasta que ella no se pronuncie espero que lo entendáis. Primero se tendrá que pronunciar ella, esclarecer los hechos y saber qué es lo que ha pasado*” ha asegurado, afirmando que aunque entiende que los medios de comunicación le pregunten por este asunto, “no es mi tema”.

“Hiba es una actriz buenísima y una persona aún mejor, y yo como amigo estoy aquí para protegerla y hasta que ella no hable yo no voy a decir nada” ha añadido, defendiendo el silencio que la protagonista de ‘El príncipe’ en las últimas semanas: “No creo que esté siendo cuestionada, creo que es entendible que haya un impase en que las cosas se tengan que asentar y cada uno, es muy difícil también* no lo digo por mí* cuando te pasan rupturas, fallecimiento, fracasos empresariales* es muy duro que la gente espere de ti una respuesta inmediata, imagínate que todo el mundo crea que sepa, porque a veces las cosas no son como se perciben o se cuenta, tiene que ser muy duro vivir así y hay que respetar los tiempos de cada persona”.

“Yo no te puedo decir nada. Voy a esperar a que ella hable y cuando ella hable hablaremos todos,pero todo su entorno la estamos apoyando y haciendo lo que hay que hacer, estar callado, y yo no puedo contar nada más de ella porque no quiero que haya ningún titular de que Pelayo dice* quiero protegerla” ha zanjado.

Un complicado trance el que está atravesando Hiba que nada tiene que ver con el gran momento personal que vive el influencer con su nueva pareja, Gal Marom, con el que acaba de regresar de unas vacaciones idílicas en Maldivas y de quien se confiesa completamente enamorado: “He sido muy afortunado con el amor, creo que demasiado afortunado, no quiero columpiarme mucho porque no sé cuánta suerte me queda, creo que este ya no lo suelto”.

¿Se ve casándose de nuevo? Como asegura, “es muy pronto para hablar. Primero me tengo que divorciar de Andy McDougall -”es un trámite y cuando lo hagamos,que no hay planificación, haremos una fiesta de divorcio” desvela- pero creo en el amor, en la boda y sobre todo, en los diamantes. Si me quieres regalar uno yo me caso” ha bromeado.

Lo que sí que tiene claro es que quiere vivir la experiencia de la paternidad y, como nos cuenta con una sonrisa, “tengo de tope hasta los 40, así que me quedan 4, pero fijísimo”.