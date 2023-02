Así es Sergio Garrido, el quinto concursante confirmado en ‘Supervivientes 2023’

Telecinco ha confirmado el quinto participante de ‘Supervivientes 2023’ que es ni más ni menos que Sergio Garrido, paparazzi y colaborador en el programa ‘Fiesta’ de Emma García que se emite los fines de semana en el canal de Mediaset.

En su trabajo como paparazzi, Sergio ha conseguido material de las celebrities más conocidas del mundo como pueden ser Cristiano Ronaldo, Leo Messi o incluso Leonardo DiCaprio, material el cual ha sido portada en las revistas de corazón más importantes de nuestro país.

Antes de ser colaborador en el programa de Emma García, Sergio Garrido protagonizó la serie documental ‘Misión Exclusiva’ en la cual desvelaba como era el trabajo del paparazzi.

Sergio Garrido ha transmitido la noticia en el programa de ‘Fiesta’ “Estoy muy contento, todos los años me presento para participar pero este año me han llamado ellos directamente a mí, cuando me lo dijeron me puse a llorar” anunciaba. La presentadora, le despidió en directo “Eres un buen tipo. Te vamos a echar mucho de menos porque te has hecho querer” y le entregó un bañador y unas chanclas para que recordase el programa durante su estancia en la isla.