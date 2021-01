Así es el nuevo y joven amor de ‘Pipi’ Estrada

Es tan difícil encontrar a esa persona que sepa completar tus días... que muchas veces nos empeñamos en seguir con relaciones que sabemos que están destinadas al fracaso. Como a todos los mortales, la desilusión también les llega a los rostros más conocidos de este país. Llevábamos mucho tiempo sin ver y hablar con Pipi Estrada y lo cierto es que nos ha dejado sorprendidos porque nos ha confesado que está de nuevo ilusionado en el amor.

“Estoy en esa fase de ilusión, en esa fase de que me ha dado vida, de que me rejuvenece... la verdad es que es una persona que me alienta el alma, no me da problemas, yo a ella tampoco, vive en Asturias, yo vivo aquí, pero la distancia física se arregla muy fácilmente cuando la distancia emocional es muy corta” nos ha desvelado el que fuera asesor del amor en MYHYV.

En cuanto a cómo se conocieron, Pipi nos ha explicado que: “Estábamos en un paso de peatones, vino una ráfaga de aire, se le cayó el pañuelo, se lo di, tomamos algo y aquí estamos. Lo que duraremos no lo sé, eso no lo sabe nadie, pero de momento estoy contento y tranquilo. Es una venezolana afincada en Asturias desde hace años, en fin, que estoy como un juvenil, como empezando de nuevo una nueva vida”.

Y es que Pipi se lleva unos cuantos de años con ella (él tiene 66 y ella 34), pero esto no es una barrera en el amor y mucho menos en la relación que mantiene con ella: “Tiene 34 y siempre y estamos bien. La edad es una anécdota. Hay gente joven y hay gente mayor”.