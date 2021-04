Antonio David Flores no hace caso a su abogado y llama “cruel” a Rociíto

Nuevo asalto en la interminable batalla judicial que libran, desde hace dos décadas, Antonio David Flores y Rocío Carrasco. El malagueño ha demandado a su exmujer por impago de la pensión de su hijo David desde el año 2018 y le reclama más de 8.000 euros, motivo por el que hoy ha acudido a declarar a los juzgados de Alcobendas en calidad de denunciante. Por su parte, la hija de Rocío Jurado tendrá que comparecer ante el juez el viernes 30 de abril, evitando verse así las caras en uno de los momentos más complicados de sus vidas.

Esta declaración en los juzgados de Antonio David llega tras la impactante entrevista que Rocío Carrasco dio este miércoles y en la que habló por primera vez de la brutal paliza que le propinó su hija hace 9 años, culpando directamente a su exmarido de la misma, tachándolo de “verdugo” y acusándolo de “manipular” a su hija para conseguir su “obra maestra”, que sería verla “muerta”.

Unas durísimas declaraciones a las que Antonio David ha contestado, alto y claro, tras prestar declaración ante el juez por espacio de una hora escasa. Dando la cara por sus hijos y confesando lo mal que lo está pasando por la “crueldad” con la que Rociíto ha hablado de su hija Rocío, el malagueño ha roto su silencio para proteger a su hija y ha anunciado que demandará todo lo que está contando su exmujer en su serie documental.

Completamente abatido, Antonio David ha confesado cómo está en estos momentos: “No me encuentro bien, porque cuando se hace daño a mis hijos es normal”. “Lo que me provoca todo esto es mucha tristeza. Me provoca tristeza y dolor que sea la propia madre de mis hijos, mi exmujer, la que haga daño a mi hija de esa manera tan cruel cuando debería de hacerlo conmigo y dejar a su hija a un lado y hacerme a mí todo el daño que quisiera hacerme. No creo que sea justo que su madre tenga que señalar a su hija de por vida”, ha expresado muy dolido.

En clara referencia a Rocío Carrasco, el malagueño ha asegurado que “tengo mucha pena porque no está disfrutando de ellos, no disfruta de los dos y están ahí y ha tenido tiempo de sobra para estar con ellos y se lo está perdiendo. Y eso me provoca mucha pena”. Por ello, aunque su abogado le ha dicho que no hable, no ha podido evitar referirse a su exmujer como “cruel”, confesando que el motivo por el habla ahora es porque “tengo impotencia y tengo dolor porque es mi hija, y si no soy yo el que la protege no la va a proteger nadie. Tengo sentimiento de importencia”.

Dolido pero firme y con las cosas muy claras, Antonio David ha acusado a Rocío de mentir en su docuserie y ha asegurado tener pruebas para desmontar el testimonio de su exmujer: “Todo lo que está contando es su verdad guionizada, tengo material de sobra para desmontar todo lo que está contando y espero que algún día como estoy vetado en los medios, no me dejan hablar, espero que algún día sea yo el que pueda defender a mi hija y desmontar absolutamente todo el guión que traen hecho desde casa. Tengo material de sobra para poder desmontar todo lo que está diciendo”.

Un material que mostrará en los tribunales, puesto que ha confirmado que demandará todo lo que ha dicho Rocío Carrasco. “Vengo de aquí del juzgado y aquí se van a dirimir todas las cosas. Todo, absolutamente todo. El juicio público me parece muy bien, la condena pública me parece muy bien, el daño y todo lo que quiera hacer conmigo que lo haga conmigo, pero por favor a sus hijos que los deje aparte. Y nos vemos aquí”.

Por último, ha evitado hablar del paso de Olga Moreno por ‘Supervivientes’ porque, como señala, “parece que al final la acabo perjudicando, todo lo que está a mi alrededor termina perjudicado”.