Antonio David Flores convoca a sus seguidores para apoyarle con una ‘Marea Azul’

“El movimiento de la Marea Azul va a hacer una concentración en Málaga. Esa concentración se va a hacer desde el respeto del que siempre hacéis gala a través de las redes sociales. Desde ese respeto vamos a poner de manifiesto todas esas injusticias, pero no vamos a entrar en provocaciones de gente que no quiere que esa concentración salga bien. A todas las personas que vais a estar y a los que no podáis, os estaré infinitamente agradecidos por lo que habéis hecho conmigo y con mi familia estos años. Así que estaré con vosotros el sábado día 13 a las 13:00 horas en la boca del metro del Palacio de los Deportes, junto al Hospital Quirón”, ha ‘convocado’ Antonio David Flores a sus seguidores en el último vídeo que ha subido a su canal de YouTube, que cada vez cuenta con más suscriptores y donde, ha dejado claro, se manifestará a partir de ahora sobre todo lo que se diga sobre él en los medios de comunicación.

Una intención que ha reiterado de mal humor ante los micrófonos de Chance después de ir a la peluquería para ponerse guapo de cara a la concentración del sábado, asegurando molesto que no va a volver a contestar a ninguna de nuestras preguntas: “Yo ya no voy a hablar más a la prensa. Todo lo que tenga que decir lo voy a decir en mi canal de YouTube. Si estáis esperando a que dé una declaración estáis perdiendo el tiempo para estar con vuestra familia. Y que lo sepa todo el mundo” ha afirmado rotundo, asegurando que aunque “me lances diez millones de preguntas que no te voy a contestar más nada. El mensaje es ese. Ya te he dado el titular”.