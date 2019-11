Antonio Banderas sufrió un infarto en 2017 que le valió para cambiar por completo su filosofía de vida. “No hay mal que por bien no venga. Hay cosas que ocurren y que uno las ve venir como un tren agresivo que trata de tumbarte, pero que si las pasas te hacen reflexionar” confesaba el actor durante el festival de Cannes, dónde recibió el premio a mejor actor por su papel en “Dolor y Gloria”.

Más recientemente ha contado durante el programa de “Jimmy Kimmel Live!” cómo Nicole Kimpel le salvó la vida durante el infarto. “La noche anterior, mi novia tenía dolor de cabeza. No teníamos nada en casa y salió a comprar un analgésico. Las farmacias estaban cerradas, así que fue a un gran almacén y compró unas aspirinas” contaba el actor. “A la mañana siguiente, cuando comencé a tener los síntomas y claramente sabía lo que me estaba pasando, me puso una de esas aspirinas bajo la lengua y eso me salvó la vida”.

Antonio Banderas ha admitido que vive “una segunda oportunidad”, cómo decía el propio actor: “Cosas a las que antes le dabas mucha importancia han dejado de tenerla y empiezas a prestar atención a lo fundamental. Mi hija, mis amigos, mi familia, mi vocación como actor”.