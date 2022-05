Anna Ferrer Padilla desvela los secretos de su relación con su exnovio

Todos sabemos que Anna Ferrer Padilla no está pasando por un buen momento, la hija de Paz Padilla confesaba hace unos días a través de sus redes sociales la decisión que había tomado de forma conjunta con su pareja de finalizar la relación sentimental. Un vínculo que era idílico para todos sus seguidores y que sorprendía porque nadie se esperaba que los dos tortolitos estaban pasando por un mal momento.

Hablamos con Anna Ferrer y nos asegura que Iván siempre estará ahí para ella y de la misma forma, ella para él: “nos tenemos mucho cariño y eso no va a cambiar. Siempre estaremos el uno para el otro cuando lo necesitemos, hemos vivido muchas cosas”. Eso sí, se forma más tajante cuando le preguntamos si cree en las segundas oportunidades, comenta: “depende de la ocasión”.

Cuando le preguntan por sus planes para este verano, la joven habla del proyecto junto a su madre: “lo cuento rápido, hemos comprado una furgoneta, bueno es un camión tienda y con ‘No ni na’ vamos a recorrer España y vamos a estar juntas todo el verano dando vueltas. Lo pienso y digo madre mía todo el verano, pero será muy divertido, pasar tiempo con ella me encanta”.

Y es que estos días hemos podido ver a través de los stories de su madre esta furgoneta con la que en los meses estivales estarán dando vuelta por toda España para promocionar y vender los productos de su firma.

Tras unos días de feria en Sevilla, la joven reconoce que se lo ha pasado muy bien: “me lo he pasado muy bien. Además, me ha encantado poder compartirlo con mi madre y pasar un tiempo con ella. Siempre intentamos buscar un hueco para pasar tiempo juntas, este verano nos quedan”. Cuando le preguntan por los vecinos de su madre que se han quejado de las fiestas, Ana comenta: “una fiesta, una alegría, no sé, pero bueno”.