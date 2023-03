Anita Matamoros no quiere saber nada de su padre ni de Marta López Álamo

Convertida en una de las influencers más populares de nuestro país, Anita Matamoros no podía faltar en la presentación del primer podcast ‘Entre el cielo y las nubes’ de Laura Escanes en vivo -con Dulceida como protagonista- que ha tenido lugar este jueves en el madrileño cine Callao y en el que la ex de Risto Mejide ha estado arropada por numerosos amigos y compañeros de profesión.

Un ambicioso proyecto que la hija de Kiko Matamoros confiesa que también estuvo entre sus planes aunque, reconociendo que “hubiera sido interesante”, desechó la idea porque “hay muchos podcast y no quería ser uno más”. “Quería ser algo más pensado y decidí irme por otros proyectos” explica.

Proyectos sobre los que por el momento no puede adelantar nada, aunque sí adelanta que “todo lo que haga al final estará ligado al mundo de las redes y de la moda porque es al que pertenezco, es lo que me mueve y lo que me gusta, lo que mejor se me da”.

Quienes sí se has lanzado a protagonizar su propio podcast han sido su padre y su novia, Marta López Álamo, aunque fiel a su postura de no hablar sobre el colaborador -con el que no tiene relación desde hace dos años- confiesa que “ni los he escuchado ni te voy a comentar nada de eso, ya lo sabes”.

Sin embargo, sí ha querido responder a la pregunta que todos nos hemos hecho desde que Kiko y la modelo anunciaron su boda, prevista para el próximo 3 de junio: ¿Asistirá Anita, enterrando así el hacha de guerra con su progenitor? Como desvela, “la boda que tengo es la de Loreto Sesma y Willy Bárcenas, que me hace mucha ilusión. Pero no es nada nuevo. Yo me mantengo al margen como siempre y no comento nada de eso” ha añadido, dejando claro que no tiene previsto estar presente en el ‘sí quiero’ de su padre.

Además, la influencer se ha pronunciado sobre las comentadísimas declaraciones de su madre, Makoke, revelando su desconocida amistad con Froilán. Una relación que Ana ha querido matizar, explicando que el hijo de la Infanta Elena “es amigo de mis amigos y tengo buena relación con él, me cae muy bien, él y Victoria, pero no tengo su número ni siquiera. Nos vemos y qué tal, todo bien, pero no más allá de eso”.