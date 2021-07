Ángela Drozdowski, un año sin ver a sus hijos y en plena separación de Josep Mainat

Ángela Drozdowski sigue dando de qué hablar y en esta ocasión ha elegido las cámaras de Europa Press Reportajes para explicar que no entiende por qué se está filtrando a la prensa el divorcio que está teniendo con Josep María Mainat y además hace un llamamiento para poder ver a sus hijos.

“El problema está en que se haya filtrado el divorcio y que se haya compartido con el público, es un asunto privado y no se ha dado privacidad. Quién está filtrando todo estos detalles y por qué” nos confesaba la exmujer del productor de televisión.

Además, aseguraba que todas las informaciones que han salido a la luz acerca de su divorcio son falsas: “Muchas personas me han llamado preguntando por mi casa del millón, habrá un piso de alquiler de unos aproximadamente dos mil euros porque viviré allí con mis hijos, no hay una casa de un millón, no hay una pensión de cinco mil euros, es información falsa”.

En cuanto a sus hijos, nos confiesa cuál ha sido la última vez que les ha visto: “Esta semana justamente después del día de la firma” y confirma que el vínculo se ha visto afectado: “De momento lo que se ha logrado es que unos niños muy pequeños no han visto en un año a su madre, se les ha separado para un año, esto es un daño evidente y permanecerá hasta que tengamos el tiempo de recuperar nuestro vínculo. Se ha hecho mucho daño y ahora toca repararlo”.

Ángela asegura que solamente le queda esperar a que se cambie el convenio: “El juez ordenó que se reanudaran las visitas lo antes posible, todo pasa antes por la orden de un juez, es decir el otro progenitor no contribuye a lo que yo desearía a que estos niños tuvieran padre y madre” y en cuanto a por qué se negó a firmar el convenio regulador, confiesa que: “Eso es una cuestión privada”.