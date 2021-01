Anabel Pantoja desvela cómo eran las visitas a su tía en la cárcel

Este miércoles en el programa de Sálvame se ha tratado la exclusiva que ha dado Kiko Rivera en la entrevista Lecturas. Para ello han contado con los conocimientos de Montse Suárez que ha confirmado algo que no conocíamos: ‘Isabel Pantoja ya no tiene antecedentes penales desde el 28 de octubre del 2019’. Y es que hay que recordar que el dj ha confesado a la entrevista a la que ha concedido la entrevista que no toma medidas legales en contra de su madre porque como tiene antecedentes, podría entrar en prisión de nuevo.

Anabel Pantoja se ha emocionado cuando ha oído a la abogado asegurar que la cantante ya no tiene antecedentes porque no lo sabía, al igual que su primo Kiko Rivera. La colaboradora de televisión ha hablado con Jorge Javier Vázquez por primera vez, a raíz de este tema, sobre las visitas que le hacía a su tía cuando estaba ingresada en prisión.

“Cuando vas, lo haces contenta porque le llevas cositas. Las despedidas eran jodidas, a veces no aguantaba la lágrima. Ahora veo las series y sale muchas veces el sitio este y algunas son muy reales, entonces se me traslada la imagen. Cuando hacía la visita ella estaba esperando, no había vergüenza por estar ahí, estábamos felices de mirarnos. Las visitas eran cada quince días, como media hora” ha hablado por primera vez en un plató.

Y es que cabe recordar que el tema de la prisión de Isabel Pantoja siempre ha sido un tema tabú para toda la familia y por eso nunca habían hablado de manera pública. De hecho, recordemos que no mencionaban la palabra ‘cárcel’ porque nunca se sintieron preparados para hablar así. Este miércoles, Anabel ha roto este silencio y se ha desahogado como nunca.