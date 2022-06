Anabel Pantoja contactó por redes sociales con Yulen antes de entrar a ‘Supervivientes’

El programa de Supervivientes, presentado por el periodista salmantino Ion Aramendi, ha puesto el foco mediático sobre Anabel Pantoja. La colaboradora de televisión se divorció de su marido Omar Sánchez y su ruptura ha intensificado en los últimos días el malestar entre ambos después de las imágenes vistas entre ella y Yulen Pereira, donde los dos protagonistas del reality tuvieron una primera cópula que no dejó indiferente a ninguno de los espectadores.

En medio de todo el revuelo formado por el encuentro especialmente cariñoso entre la sobrina de Isabel Pantoja y el deportista, ahora salen informaciones que apuntan a que antes de entrar en el programa, ellos habrían contactado.

Unos rumores que dejarían a la colaboradora en el punto de mira tras un ‘divorcio exprés’ y recuperando sus ganas de empezar una relación rápidamente, aunque este hecho no sorprendería a nadie después de apuntarse a la participación de un programa tras romper una relación, aunque en muchas ocasiones los dos han asegurado que no hay nada entre ellos, pero ella sí quería guardar las formas para no herirle... pero ya no hay vuelta atrás, aunque si es cierto que la nueva información, que ella y el deportista habrían contactado antes de entrar a participar e incluso habrían tenido un encuentro.

El deportista desveló en ‘Supervivientes 2022: Conexión Honduras’ que la Pantoja le escribió por Instagram antes de ir a la isla. Una relación aplaudida por sus compañeros de reality.