Anabel Pantoja asegura no estar celosa por Melyssa Pinto

Ayer en ‘Sálvame Diario’ se habló de una supuesta vecina que iba a hablar de la casa que tenían en venta o en alquiler en Gran Canaria y hoy, que hemos podido hablar con Anabel Pantoja, le hemos preguntado por este tema y se ha mostrado muy enfadada: “Y si tengo alquilada una casa, qué pasa, ¿es algo malo? Que venga una cámara a preguntarme si tengo alquilada una casa...”.

La sobrinísima nos ha confesado que viene a Madrid por un motivo principal: “Vengo a ‘Supervivientes’ a apoyar a mi novio, tengo ganas de que no salga esta noche nominado, estoy muy contenta con todo lo que está haciendo” y es que ya sabemos que la colaboradora de televisión está defendiendo a muerte a su pareja.

En cuanto a qué comunicación tiene con Isabel Pantoja, Anabel nos confiesa que: “Le pregunto cómo está, cómo va mi yaya, todo bien, no me puedo quejar dentro de lo que cabe” y sobre la boda de su prima Isa Pantoja, nos asegura que: “El 26 de junio, a ver cómo lo organizan, ojalá podamos ir todos y si no que se casen allí ellos y luego lo celebramos todos allí”.

Lo que sí que ha querido dejar claro Anabel es que no está celosa del trato que Omar está teniendo con sus compañeras en ‘Supervivientes 2021’: “Yo no tengo celos, después de tres años ya... al revés que mire a las chicas guapas y que disfrute”.