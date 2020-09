Ana Soria rompe su silencio y explica por qué abandonó la plaza de toros de Granada

Ana Soria acudió este sábado a la plaza de toros de Granada para apoyar a su pareja por encima de todo y de todos. Lo sorprendente de su estancia allí fue que tuvo que abandonar la plaza. Aunque no se supo el motivo por el que la novia de Enrique Ponce tuvo que salir de forma inesperada, ella misma ha confesado por sus historias de Instagram el motivo por el que decidió irse.

Muchos han apuntado que la novia de Enrique Ponce se sentía acosada por los espectadores que estaban en la plaza ya que hay varios testigos que han asegurado que la insultaban y se metían con ella por haber empezado una relación con el torero. Lejos de ser por ese motivo, Ana Soria ha roto su silencio y ha explicado por qué decidió irse.

“Ayer me fui de la plaza de toros de Granada porque me encontraba mareada, y decidí salirme. Todo lo demás es completamente inventado. La gente se mostró más que cariñosa conmigo. Nada de lo que han hecho es verdad. Gracias a todos los que os habéis preocupado, pero ayer fue una tarde muy bonita y no hubo ningún tipo de altercado”

Este ha sido el mensaje que la novia de Enrique Ponce ha compartido por sus redes sociales pera aclarar que en ningún momento se sintió discriminada por los espectadores que estaban en la plaza, ni mucho menos se vio obligada a salir por la presión que esto le causaba. De esta manera, Ana Soria aclara de una vez todos los rumores que ha habido desde ayer por la tarde.